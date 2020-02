Los "caballitos" se desplazan este año a una parcela junto al Puente de los Poetas

Los tradicionales "caballitos", que llegan a Zamora antes de la Semana Santa, se ubicarán este año en una parcela muy próxima al Puente de los Poetas. La decisión ha sido tomada, según indican fuentes del Ayuntamiento de Zamora, por los propios feriantes, que han llegado a un acuerdo con el propietario de los terrenos para poder desarrollar ahí su actividad durante las próximas semanas. "Se buscaba una zona amplia, bien comunicada y con suficientes plazas de aparcamiento para los zamoranos que se desplazan, que lo hacen fundamentalmente con niños para subir a las atracciones", aseguran las mismas fuentes.

Lo que sí han solicitado los feriantes ha sido la colaboración del Ayuntamiento para adecentar la zona. La parcela estaba en buenas condiciones, pero aún así se hacía necesario aplanar el terreno para comodidad de los asistentes y seguridad de las atracciones. Las máquinas de la Concejalía de Obras han sido las encargadas de desarrollar este trabajo en los últimos días, apuntan desde el Ayuntamiento de la capital. Las atracciones estarán abiertas en el periodo habitual, aproximadamente entre el carnaval y la Semana Santa, con periodos de más actividad durante los fines de semana.

La causa del desplazamiento de los "caballitos" de su ubicación habitual, en la carretera de La Aldehuela muy cerca del cruce con Cardenal Cisneros, hay que buscarla en la promoción de edificios que se construirá próximamente en la zona. Aunque el inicio de las obras no tiene todavía fecha, desde el Ayuntamiento de Zamora aseguran que el promotor y dueño de los terrenos tiene ya todas las licencias para que la actividad comience en cuanto lo estime oportuno. En este sentido, los feriantes han decidido no ocupar el terreno –ni siquiera han planteado la posibilidad al dueño de las parcelas en la carretera de La Aldehuela– para no coincidir con el inicio de los trabajos.

Cabe recordar que los terrenos en los que solían instalarse los "caballitos" fueron objeto de una intensa polémica municipal durante varios meses, polémica que acabó al otorgarse la licencia para la construcción de las viviendas. Diferentes colectivos pusieron sobre la mesa la posible existencia de restos arqueológicos en la zona y animaron al Ayuntamiento a paralizar la licencia por un supuesto interés natural en la zona. Con todo, el equipo de Gobierno siempre aseguró que la zona ni tenía interés natural ni estaba considerada como protegida, por lo que se cerró de inmediato la puerta a compensar al propietario por una supuesta expropiación de los terrenos que nunca llegó.

Las últimas noticias referentes a la promoción de viviendas llegaron hace menos de mes. El Ayuntamiento limitó entonces la edificación en la zona a cinco alturas para reducir el impacto visual. Con todo, el proyecto del edificio que se va a levantar ahí no prevé que se llegue a esa altura en ningún punto. El expediente que se publicó en enero supone la conclusión de los trámites previos necesarios antes siquiera de plantear una construcción en el entorno.