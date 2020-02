El caso de La manada, a escena

Cuánto de manada hay en cada uno de nosotros supone la pregunta de punto de partida de la obra testimonio "Jauría" que podrá verse mañana sábado, día 8, en el Teatro Principal a partir de las 20.30 horas y para la que prácticamente no quedan entradas disponibles.

El montaje, que fue uno de los grandes éxitos de la pasada temporada en Madrid, lleva a escena el caso de la Manada, la violación grupal acaecida durante los Sanfermines de 2016.

"El texto tiene una aridez brutal. No hay ni una sola palabra que sea ficción, todo lo que se dice en el escenario forma parte de las actas del juicio, por lo que había que buscar lo que Lorca denomina traje poético, buscar algo que hiciera que el espectador no se quisiera marchar gracias a una cuestión rítmica del elenco, el diálogo es casi una partitura musical", describe a este medio el director de la obra, Miguel del Arco. El dramaturgo y codirector artístico de El Pavón Teatro Kamikaze de Madrid quiso poner en escena la obra de Jordi Casanova, pues los hechos "había hecho salir a la calle de una manera muy visceral a la gente, pues estaba cambiando el paradigma de estos delitos que antes eran tratados con impunidad". Del Arco añade que "la mirada masculina tiene que cambiar porque no podemos seguir educando a nuestras niñas para que se protejan, tienen que ser libres", una reflexión que surge en las sesiones para adolescentes que han llevado a cabo del montaje estrenado el pasado año y que está inmerso en una gira nacional antes de regresar a finales de abril nuevamente a la cartelera madrileña.