"Desde hoy mismo se deben poner las bases de futuro de la provincia"

La estrategia de Silver Economy "es una oportunidad, una apuesta decidida y estamos seguros que va a contribuir a la creación de empleo, especialmente en el mundo rural" señaló el presidente de la Diputación. Expuso algunos datos, "en nuestra provincia casi dos tercios de la población se dedica al sector servicios, el nivel de los trabajadores de asistencia es de los más altos, existen 88 centros residenciales, once empresas de atención a la dependencia, 14 centros de día y una red provincial de servicios de proximidad, un abanico de posibilidades".

Por eso pidió "a todos los que estamos aquí que no tiremos lo que en esta jornada se ha expuesto y que desde mañana mismo se empiecen a poner las bases de futuro de esta provincia, que no sea una foto más que quede en la hemeroteca". Desde la Diputación de Zamora "hemos tomado nota de las propuestas y las ideas expuestas desde los distintos ámbitos, pero también asumimos nuestro compromiso, que no quede esto en el canto de sirenas, que olvidemos las cuestiones ideológicas o diferencias que podamos tener en estos y otros asuntos, porque ahora mismo de lo que se trata es de sumar entre todos".