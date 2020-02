Teresa Ribera, ministra del Reto Demográfico: "Nadie tiene que marcharse si no quiere"

Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno de España y ministra para el Reto Demográfico, ha clausurado la primera parte del congreso sobre despoblación celebrado en Zamora bajo el lema 'Razones para quedarnos' y organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

La ministra se ha mostrado emocionada por estrenarse en su cargo públicamente en Zamora, provincia que más población ha perdido en la última década. Según sus palabras, se trata de un territorio con una "dinámica compleja" marcada por el envejecimiento y la baja tasa de natalidad. "El diferencial entre ambas es uno de los más grandes del conjunto de la península", ha lamentado.

No obstante, Ribera ha destacado que la provincia es un territorio lleno de oportunidades, con un "potencial y una riqueza extraordinarios" vinculados al mundo rural y a su patrimonio, además de sus recursos naturales y los actores locales con voluntad de ganar su futuro.

En este punto, la vicepresidenta ha hecho hincapié en la necesidad de mejorar las condiciones de los servicios que se ofrecen en la provincia tales como la sanidad o la educación y ha puesto como ejemplo a Correos, Policía Nacional y Guardia Civil, cuya presencia "se reinventa", ha dicho.

"Hay que aportar certidumbre en la prestación de servicios básicos (...) Es fundamental intervenir con cabeza, con sentido común", ha defendido. En este sentido, Teresa Ribera ha puntualizado que no se trata de generar empleo a corto plazo porque puede que "no sea sostenible" sino a largo plazo. "No debemos dejar a nadie atrás, debemos aportar justicia social, económica y ambiental".

Según sus declaraciones, la lucha frente a la despoblación implica una "necesaria cooperación y colaboración, un proceso participado, querido y asumido", en el que "no vale la individualidad". "Hay que trabajar en colectivo, en un modelo descentralizado, sumando las capacidades de las administraciones".

A su parecer, las instituciones deben recuperar la confianza de los habitantes de los pueblos ya que, tal y como ellos mismos reivindican, no por ser pocos tienen que tener menos derechos. "Y esto es clave, fundamental", ha subrayado.

Por último, en su intervención Teresa Ribera también ha desgranado algunos de los principales ejes de acción del nuevo Gobierno. La ministra ha citado algunos de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez como la llegada de banda ancha y telefonía móvil en 4G a todo el territorio, la reapertura del campamento militar de Monte la Reina o una estrategia común de desarrollo trasnfronterizo en La Raya entre España y Portugal.



La generación de alianzas público privadas, el propósito de pensar "de manera generosa" o un mejor acceso de los jóvenes al mundo laboral son otros de los puntos citados por Ribera, quien ha finalizado su discurso abogado por impulsar la fijación de población: "Nadie tiene que marcharse si no quiere (...) "Es cuestión de inteligencia, de entender dónde está la calidad de vida".

"Nadie tiene que marcharse si no quiere"