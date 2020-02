Francisco José Requejo: "Queremos que Zamora acoja la mesa nacional de despoblación"

El presidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo, ha sido uno de los actores políticos encargados de clausurar la cumbre de la despoblación organizada por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. El regidor provincial ha anunciado la intención de que Zamora se postule como sede de una futura mesa nacional para afrontar el reto demográfico.

Puedes leer el discurso íntegro, aquí:

"Buenas tardes, presidente de la Junta de Castilla y León, presidente del Consejo Consultivo, delegada de la Junta, directora de la Opinión de Zamora, gerente de La Opinión, resto autoridades, ponentes y también, buenas tardes a todos los presentes que hoy han participado y escuchado el desarrollo de las ponencias que han formado parte del Congreso, magníficamente organizado por los responsables de La Opinión-El Correo de Zamora.

Hace unos meses, en una visita al periódico, me adelantaron una propuesta que pretendía abordar la despoblación de una forma realista, incidiendo en las estrategias y oportunidades que podían suponer para nuestra provincia enfrentarse a este hecho, más allá del pesimismo. Una idea que casó enseguida con la forma que desde la Diputación de Zamora tenemos a la hora de afrontar esta situación.

Y desde la Diputación lo afrontamos pero desde la claridad y la reivindicación. Ser políticamene correctos en temas fundamentales como el que nos ocupa, nos ha llevado a la situación en la que estamos ahora.

Más allá de "mirarnos el ombligo" debemos ponernos a trabajar. De la necesidad, tenemos que hacer virtud. Lo que, en teoría, es una debilidad de Zamora, debe ser aprovechado como una oportunidad de desarrollo.

Y, sin ir más lejos, este foro ha servido de altavoz de multitud de propuestas, de intercambio de ideas y de puesta en común de sinergias desde todos los ámbitos: desde la sociedad civil y también desde las instituciones.

Todos los actores implicados debemos ponernos de acuerdo y estudiar estrategias conjuntas. Lo decía la Ministra esta mañana: cooperación y mayor compromiso. Hay que dejar a un lado los colores políticos.

Si no somos capaces de llevar a la práctica todo los que aquí se ha expuesto, todo lo que anunciamos desde las instituciones en nuestras comparecencias públicas, la sociedad, con razón, no lo entendería.

Tenemos que fijar población y, en la medida de lo posible, tratar de recuperar el talento que dejó nuestra provincia. No obstante, no podemos engañarnos son estrategias que darán resultado a largo plazo, mientras, tenemos que ser realistas y enfrentarnos al problema sin dramatismos, que no conducen a nada, pero sí con responsabilidad y seriedad.

Zamora tiene una oportunidad en esta situación, solo hay que verla y aprovecharla. Contamos con muchas fortalezas. Hay emprendedores con ganas de poner en marcha proyectos, disponemos de una cultura y un patrimonio envidiables, y además apostamos por hacer de las Casas de Zamora, embajadas de la provincia, escaparates inigualables para exponer ahí nuestros recursos.

Pero, además, los emprendedores necesitan medidas reales, como beneficios fiscales de los que no oigo hablar.

A todo esto se une el reto demográfico al que nos enfrentamos. La Diputación está impulsando la natalidad con medidas concretas, pero sin dar la espalda a la realidad: nuestra provincia es de las más envejecidas de España y esta situación debe ser aprovechada como fuente de desarrollo.

Ya hemos presentado en este foro, al igual que lo hemos hecho durante estos meses, al resto de instituciones, nuestra estrategia con la Silver Economy: un ecosistema tecnológico productivo que atraiga a empresas de robótica, que cree un sello de calidad para los cuidadores especializados, que promocione a Zamora como territorio puntero en servicios geriátricos y asistenciales, y que impulse la investigación en esta área.

Nuestro objetivo es claro: lograr que la provincia sea un referente mundial de la Silver Economy, algunos traducen el término como económica del envejecimiento, a mí me gusta referirme a él como economía de la longevidad.

Ayer mismo nos hemos puesto en marcha con la primera reunión de las mesas de trabajo pensadas para comenzar a darle forma a esta iniciativa. Es una oportunidad, una apuesta decidida que estamos seguros contribuirá a la generación de empleo, especialmente en el mundo rural.

En este foro ya se han desgranado muchas cifras respecto a esta realidad, tan sólo recordarles las más significativas: en nuestra provincia casi dos tercios de la población se dedica al sector servicios, el nivel de especialización de los trabajadores de asistencia es de los más altos y existen 88 centros residenciales, once empresas de atención a la dependencia, catorce centros de día y una red provincial de servicios de proximidad.

Todo un abanico de oportunidades.

Así que tan sólo pedir a todos los que hoy estamos aquí que no olvidemos lo que en esta jornada se ha expuesto que, desde mañana mismo, se empiecen a poner las bases del futuro de esta provincia y de nuestro territorio, que no sea una foto más o una entrada en la hemeroteca.

Desde la Diputación de Zamora hemos tomado nota de las propuestas y promesas que se han realizado desde los distintos ámbitos, pero también asumimos nuestro compromiso.

Que no se quede en un canto de sirenas, que olvidemos las cuestiones ideológicas y que todos sumemos.

Y por último quería hacerles partícipe a todos ustedes desde este foro una reivindicación: que Zamora acoja una futura mesa nacional para tratar el tema de la despoblación. Debemos situar a nuestra provincia en primera línea".