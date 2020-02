Luciano Huerga: "La Puerta del Noroeste busca revertir el ciclo negativo de población"

La jornada "Razones para quedarnos. Estrategias frente a la España despoblada" tendrá al Ayuntamiento de Benavente entre sus colaboradores. Su alcalde, Luciano Huerga, analiza la cita que se celebrará el 5 de febrero en el Consejo Consultivo, con LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y Prensa Ibérica como organizadores, y Correos y Google como partners. Además, cuenta con Caja Rural de Zamora e Iberdrola como patrocinadores principales.

–Para Benavente, uno de los planes prioritarios para luchar contra la despoblación es el que promueve una recuperación de su tejido industrial. ¿Hasta qué punto es decisivo ese proyecto Puerta del Noroeste?

–Es fundamental el regreso de actividad económica para recuperar el crecimiento que tuvo Benavente hasta el año 2012. Pero no solo para la ciudad, también para la comarca, porque el fenómeno afecta de igual modo a los pueblos. Para eso está concebido el proyecto Puerta del Noroeste, para revertir el ciclo negativo de población.

–¿Benavente se siente menospreciada por las instituciones por las inversiones recibidas?

Yo creo que ha faltado iniciativa en la ciudad para generar tejido industrial. Ha habido un acomodamiento durante décadas esperando que las empresas se asentasen en Benavente por el mero hecho de la situación geoestratégica. Evidentemente, hay otro hecho fundamental, y es que Benavente no ha contado con el apoyo de las administraciones superiores, fundamentalmente de la Diputación y la Junta.

–El Ayuntamiento ha tratado de poner en marcha medidas para luchar contra la despoblación. ¿Son suficientes o se hace necesaria una estrategia transversal?

Lo he dicho muchas veces. Hay que tomarse el reto poblacional en serio, y hacerlo desde todas las administraciones con responsabilidades directas. Ahora queda bien hablar de la España Vaciada, pero la realidad es que, durante todos estos años, no se ha hecho nada.

–¿Es un objetivo realista para Benavente alcanzar los 20.000 habitantes o, de momento, hay que centrarse en frenar la sangría?

En estos momentos, lo que hemos conseguido en los últimos dos años es parar la sangría. Seguimos perdiendo población, pero no como en el periodo 2012-2015. El optimismo realista es el Puerta del Noroeste, que no va a generar asentamiento de empleo y de empresas hasta el año 2022 o 2023. Por tanto, de momento, hay que intentar contener para ir recuperando luego.

–Teniendo en cuenta la situación de la zona, ¿teme que los benaventanos puedan darle la espalda a los partidos tradicionales y apostar por movimientos como el leonesismo?

–Hay un evidente descontento con las políticas llevadas a cabo por los partidos tradicionales. Pero no olvidemos que el partido que ha gobernado en la provincia y en la región durante las últimas décadas ha sido el PP. No ha habido políticas activas y eso ha provocado un malestar razonable por parte de los ciudadanos. Aquí surge el leonesismo. Lo respeto, pero no lo comparto. Lo que sí comparto es el hastío de las gentes zamoranas, porque ha habido tendencia a generar actividad económica en la capital.