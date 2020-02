Llámalo cáncer

Quitar el miedo a pronunciar la palabra cáncer, aún a sabiendas de que sigue siendo una enfermedad grave, en algunos casos potencialmente mortal. Es el mensaje que quiere lanzar la Asociación Española contra el Cáncer en este 4 de febrero, cuando se celebra el Día Mundial de una enfermedad que sigue avanzando en Zamora, que contabilizó 1.471 casos nuevos en 2019, año que rompió la tendencia a la baja que se observó desde 2012 (1.490 casos) hasta 2018 (1.469).

La prevención es el arma más eficaz de lucha contra el cáncer, aunque hay tumores que no dependen de los hábitos saludables. El segundo factor es el diagnóstico precoz. Como el que ofrece el test de sangre oculta en heces, con el que Inocencio Prieto Román, de 62 años (Santa Eulalia de Tábara) descubrió que tenía un problema, unos pólipos en el intestino. Sin ningún síntoma, una operación para extirparle parte del intestino y la quimioterapia probablemente le han salvado la vida. "Sabemos que la enfermedad no es buena, pero acobardarse no sirve de nada, hay que tirar para adelante, y que venga lo que quiera. Es mi forma de pensar".

Ángel Martín, paciente de linfoma tuvo relativa suerte también con el diagnóstico, ya que a raíz de sus problemas con la tensión elevada le detectaron enseguida el linfoma: "Me quitaron tres ganglios linfáticos del tamaño de un grano de arroz y uno como una alubia. Ahora me dan un mínimo de quimio", comenta este zamorano de 79 años que mantiene su carácter optimista ante todo, convencido de que lo principal es "mantener bien la cabeza" y relativizarlo todo.

No tuvo tanta suerte con el diagnóstico María Zamorano ya que pese a los dolores de cabeza, taquicardias y tensión alta a los médicos les costó dar con lo que le pasaba, un carcinoma medular de tiroides que le hizo pasar por el quirófano. "Acojona un poco que te digan que no hay quimioterapia para esto", confiesa la joven, que reconoce haberlo llevado "mal al principio", pero ahora sigue una vida absolutamente normal, con su trabajo. Salvo por el deporte, que lo tiene abandonado. Emilia Rodriguez, médico, voluntaria de la Asociación contra el Cáncer y familiar de paciente también ha vivido la enfermedad, cáncer de colon, en vida de su padre.

La Asociación Española contra el Cáncer instalará esta mañana mesas informativas en la plaza de la Constitución y los hospitales (11.30 a 14.00 horas), mientras Azayca estará en la caseta municipal de la plaza de Castilla y León, con consejos nutricionales y alimentación saludable.