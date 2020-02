Agustina Sangüesa: "Es urgente revitalizar la capacidad de emprender para generar empleo"

Agustina Sangüesa es la coordinadora de la Red de Periodistas Rurales, que pretende ser un sujeto activo en la búsqueda de soluciones a la despoblación. La periodista participará en la jornada "Razones para quedarnos. Estrategias frente a la España despoblada" el próximo miércoles en el Consejo Consultivo. El evento, que cuenta con Correos y Google como partners y con el patrocinio principal de Caja Rural de Zamora e Iberdrola, está patrocinado también por la Junt de Castilla y León y Diputación de Zamora y cuenta con la colaboración de Paradores, la FEMP, Quesos El Pastor, MMT Seguros, y los ayuntamiento de Zamora, Benavente y Toro.

–¿Qué le parece la jornada?

–Es muy importante que, entre todos, transformemos el discurso para ver el rural como una oportunidad, alejándonos de visiones tremendistas y mensajes sombríos que solo impiden avanzar en la búsqueda de soluciones. Hablar de "Razones para quedarse" resulta estimulante porque nos sitúa en otro escenario.

–¿Cómo se puede comunicar en positivo sobre la España despoblada?

–Es posible comunicar en positivo sobre la España despoblada. El primer paso para conseguirlo es conocer la realidad y transmitir lo que sucede con información contrastada, fiable y veraz. En el último año hemos vivido un boom informativo sobre la España vacía, después vaciada, siempre despoblada. Hemos pasado del desierto informativo al tsunami. Y ahora tal vez es tiempo de buscar el equilibrio en la comunicación del mundo rural. Y en ese sentido, para mí, comunicar en positivo es explicar situaciones, buscar respuestas, reclamar atención y medidas. Y, por supuesto, dar a conocer las iniciativas emprendedoras que pueden transformar la situación.

–¿Qué pueden hacer el periodismo y los medios de comunicación en la lucha contra la despoblación?

–Durante años, mucho antes de que la despoblación entrara en la agenda política, cientos de profesionales han trabajado duro para informar del rural, de los problemas y de las expectativas de sus gentes; de la soledad y del abandono, de reclamaciones que esperan respuesta. Los periodistas que han mantenido la información sobre la España despoblada han informado con rigor y datos, abriéndose hueco en las páginas de los diarios, en la radio y en la televisión. Tenemos que sentirnos orgullosos de esta actuación, que debemos situar en la base de esa nueva comunicación en positivo.

–¿Se está a tiempo para paliar esta situación o es tarde para solucionarla?

–Nos enfrentamos a una situación de extraordinaria complejidad, porque la despoblación no es un problema aislado, sino en estrecha relación con el fenómeno del reto demográfico. No solo somos menos, sino que el envejecimiento es galopante y la natalidad está en caída libre. Nuestros pueblos no tienen capacidad en este momento para atraer y fijar población. Y es urgente revitalizar la capacidad de emprender para generar riqueza y empleo, algo que es posible, con más frecuencia de la que imaginamos, recuperando el valor de lo tradicional para hacer propuestas innovadoras que encuentren espacio en el mercado. Pero para no caer en planteamientos utópicos, lo más realista es admitir que vamos tarde y que no podemos perder ni un segundo en trazar una estrategia. Y, desde luego, seguir pidiendo un pacto de Estado contra la Despoblación.