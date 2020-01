Zamora esperará a la legislación regional para poner coto a las casas de apuestas

El Ayuntamiento de Zamora esperará instrucciones para legislar en torno a las casas de apuestas. Así lo anunció ayer Francisco Guarido en sesión plenaria después de que el Partido Socialista presentara una moción con una batería de medidas para tratar de reducir la ludopatía en la capital, especialmente entre los más jóvenes. La propuesta no pasó el corte, dado que cosechó once votos a favor de los concejales de PP, PSOE y Cs, pero recibió las catorce abstenciones de Izquierda Unida. No obstante, el alcalde sí que quiso explicar que su equipo de Gobierno se encuentra a la espera de las iniciativas que puedan tomar en la materia tanto el Gobierno de España como la Junta de Castilla y León. "Si todos nos ponemos a tomar medidas, probablemente terminemos entrando en contradicción", señaló el regidor.

El Pleno ordinario del mes de enero evidenció nuevamente el distanciamiento que existe entre las formaciones de izquierda del Ayuntamiento de Zamora. El Partido Socialista e Izquierda Unida no se entienden y se encargan de escenificarlo a cada momento, como así ocurrió ayer tras una réplica de Francisco Guarido a Cruz Lucas que fue reprendida posteriormente por David Gago. El edil socialista salió en defensa de su compañera de la formación naranja y pidió al alcalde que mostrara "respeto con el resto de concejales". Pero, el regidor, explicó sus motivos. "Algunos de ustedes tienen la piel muy fina", comentó Guarido. "A mí se me tacha de autoritario, de opaco, de que impido la democracia... Y luego se ofenden porque yo responda alguna de sus críticas", defendió.

Guarderías

En cuanto a cuestiones de fondo, la realidad es que el Pleno del Ayuntamiento de Zamora celebrado ayer apenas tuvo un punto del orden del día sometido a debate. Fue el de la aprobación de la ordenanza reguladora de los centros de educación infantil municipales. Ciudadanos y Partido Popular hicieron frente común contra el equipo de Gobierno, al que le afearon que no hubieran tenido en cuenta sus aportaciones al texto en las comisiones informativas previas a su traslado a sesión plenaria. El Partido Socialista, por su parte, quiso brindar su apoyo al documento desde el primer momento. El concejal encargado del área de Hacienda, Miguel Ángel Viñas, fue el encargado de defender la postura del equipo de Gobierno y también de explicar por qué, como denunció el PP, en un principio se había propuesto cobrar por el servicio a las rentas más bajas, que nunca han pagado por las guarderías. "Fue un error. El incremento de la cuota estaba plenamente justificado desde el punto de vista de los técnicos, pero no desde nuestro criterio político", comentó.

El Pleno, además, aprobó por unanimidad dar el nombre de Fernando Casquero a la nueva sala de boulder (escalada) de la capital. El montañero falleció en septiembre de 2017 en un accidente de escalada en los Picos de Europa.