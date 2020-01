"Son fundamentales los servicios básicos y hablar en positivo de la España rural"

A. P.

Román Rodríguez Casas es el presidente del Consejo de Administración de Mutua MMT Seguros, una de las aseguradoras más relevantes del país. Nacido en Robleda, en la comarca de Sanabria, dejó su pueblo muy joven para marcharse a trabajar a Madrid.

Rodríguez Casas nunca ha olvidado sus orígenes y siempre ha hecho gala de un intenso zamoranismo. Prueba de ello es el apoyo de MMT Seguros al deporte zamorano, sin olvidar la obra social que realiza la entidad en la provincia.

Mutua MMT Seguros es una de las entidades colaboradoras en el congreso "Razones para quedarnos. Estrategias frente a la España despoblada", organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y Prensa Ibérica-Grupo Zeta y que se celebrará el próximo 5 de febrero en la sede del Consejo Consultivo de Castilla y León.

El objetivo de la jornada es reunir a expertos para debatir sobre una situación demográfica que condena el futuro de extensas áreas del país, especialmente en el entorno rural. Con el debate de los expertos participantes, se pretende obtener conclusiones que brinden oportunidades de futuro a las zonas afectadas.

Mutua MMT Seguros apoya la iniciativa sobre despoblación porque la entidad "siempre ha estado especialmente vinculada con la que hoy se define como España despoblada", según explica su presidente.

–MMT Seguros colabora con el congreso sobre despoblación "Razones para quedarnos. Estrategias frente a la España despoblada", ¿por qué apoya MMT Seguros esta jornada?

–Mutua MMT Seguros siempre ha estado especialmente vinculada con la que hoy se define como España despoblada, especialmente con la enmarcada en Castilla y León y muy concretamente con la de la provincia de Zamora. Históricamente en Mutua MMT Seguros han destacado mayoritariamente los mutualistas castellanos y leoneses, principalmente zamoranos, reflejándose esa realidad desde sus orígenes hasta hoy, incluso entre los miembros del Consejo de Administración, pudiendo percibirse de forma palpable, en el trato personal del que hacemos gala en nuestra entidad, la preocupación de este numeroso colectivo por la situación actual de sus pueblos.

–¿Cree que es necesario que se hable sobre despoblación?

–Me parece necesario y perentorio, puesto que más allá de cuestiones socio-económicas en las que podría concluirse en la obviedad de un beneficio global con la dotación de servicios en las zonas despobladas y por ende en la generación de trabajo en las mismas; conforme apuntaba el doctor Aurelio Medel, atendiendo a la preocupación generalizada por el cambio climático, puede que solucionándose el problema de la despoblación encontremos una buena forma de paliar el reto medioambiental.

–¿Cómo ve un zamorano que se encuentra en Madrid el problema de la despoblación en la provincia de Zamora?

–Naturalmente con mucha preocupación. Zamora es la provincia española que en los últimos diez años más ha sufrido la despoblación, reduciéndose en ese marco temporal un 11% su número de habitantes. Resulta acuciante dotar a la provincia de Zamora de la infraestructura y los servicios generales necesarios para resultar atractiva como vivienda habitual de muchas familias.

–Es uno de los casos de zamoranos que tuvieron que irse muy jóvenes de la provincia a trabajar a Madrid, ¿cuándo se fue y por qué se marchó?

–Efectivamente, en el año 1969, con más pena que esperanza, tuve que salir de mi querida Sanabria, dejando atrás a mis padres, hermanos y a todo aquello sobre lo que había crecido. En aquel momento, en nuestra tierra solo podíamos aspirar a una economía de subsistencia, coincidiendo con la imagen, no siempre real, de las grandes posibilidades de crecimiento laboral y personal que una gran ciudad te ofrecía. Finalmente, la gran mayoría de aquellos pudimos evolucionar satisfactoriamente en nuestro ámbito profesional, pero nunca se consiguió mitigar la añoranza y disminuir la intensidad de la promesa de vuelta a la tierra que te vio nacer.

–¿Han cambiado los pueblos de la provincia desde aquella época?

–Han cambiado mucho. Antes era normal que en los pueblos hubiera colegios, médico, sacerdote, etcétera. Ahora, lamentablemente, nos vemos obligados a hablar de la España despoblada.

–Aunque tuvo que marcharse a trabajar, nunca se ha olvidado de sus orígenes...

–Ese fue uno de los principios que me inculcaron mis padres y del que nunca me podré desprender. Siempre he hecho gala de un intenso zamoranismo. El orgullo que siento por Zamora y por todos mis paisanos es una constante en cada una de mis intervenciones públicas, pero sobre todo es una forma de vida de la que ni quiero ni puedo prescindir.

–¿Cuáles cree que podrían ser las soluciones al problema de la despoblación?

–Sin duda alguna, entre otras, la dotación de servicios básicos, tales como sanidad y educación, unido a lo que apunta uno de los ponentes de la jornada, don Sergio Martín: hablar en positivo de la España rural. Es necesario que la sociedad sea consciente de la gran oportunidad de crecimiento que puede vislumbrarse en aquellas provincias que actualmente acusan la despoblación y al mismo tiempo, hacerles conocedores del exponencial y ejemplar crecimiento en la generación de negocio de muchas empresas familiares, ganaderas, bodegueras, restauradoras, etcétera, así como la gran labor desarrollada durante estos últimos años por cooperativas como Cobadú, y empresas como Aguas de Calabor, Panizo y Gaza entre otras muchas, que apostaron por su implantación en la provincia de Zamora y que a día de hoy suponen un orgullo y ejemplo para todos los zamoranos.

–¿Cómo apoya MMT Seguros la lucha contra la despoblación?

–Partiendo de la modestia de nuestros recursos, nuestro crecimiento a nivel nacional tuvo su primera apuesta con la apertura de una Delegación en Zamora para prestar servicio a esa gran parte de nuestros mutualistas que se encuentran viviendo en la provincia de Zamora, amén de nuestra apuesta por los patrocinios y colaboraciones de diferente índole llevadas a cabo en la región.

–Además de patrocinar el deporte zamorano, MMT Seguros también hace obra social, ¿en qué consisten esas iniciativas?

–Debo destacar, entre muchas, dos de las que me siento especialmente orgulloso: nuestra colaboración en el Homenaje a las Víctimas de Ribadelago con motivo del cincuenta aniversario de la tragedia y la que estamos llevando a cabo en los últimos años con la Junta Provincial de Zamora de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y la celebración de la carrera Mucho x Vivir, que año tras año llena las calles de Zamora de participantes solidarios con tan noble causa.