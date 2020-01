Zamora 10: "La decisión de Guarido con el legado de Lobo no es la idónea"

Zamora 10 está convencida de que la propuesta del Ayuntamiento de Zamora, consistente en que sea el ayuntamiento viejo el que acoja la obra de Baltasar Lobo, "no es la que el legado del autor ni la ciudad merecen". Con estas, la asociación para el desarrollo de la provincia asegura que seguirá trabajando en las próximas semanas dentro del grupo de trabajo dedicado a Baltasar Lobo, cuestión no menor teniendo en cuenta que, el pasado martes, el propio alcalde aseguró que no hay más opciones que el ayuntamiento viejo y puntualizó que el equipo de Gobierno no participará en reuniones en las que se trabaje en otro sentido. La primera y sonada ausencia se produjo el martes, cuando Guarido no acudió al Consejo General de Zamora 10, reunión que tenía en su orden del día el futuro del museo de Baltasar Lobo.

La hoja de ruta de Zamora 10 pasa ahora por devolver el proyecto a la mesa de trabajo específica, que se reunirá en las próximas semanas. "Invitaremos al Ayuntamiento, ya sea al alcalde o a la concejala responsable de Cultura, porque queremos dejar claro que nosotros no buscamos el enfrentamiento con ninguna institución", asegura el gerente de Zamora 10, Francisco Prieto, en declaraciones a este diario.

El equipo de trabajo emitirá entonces unas conclusiones que se harán públicas y que se entregarán al Ayuntamiento de Zamora. Es previsible que el documento verse sobre lo expuesto durante los últimos meses por Zamora 10. Primero, que Baltasar Lobo merece un museo de nueva construcción pero que, al no ser posible, se plantea una sede compartida entre ayuntamiento viejo y Consejo Consultivo con varias obras en el recorrido entre ambas localizaciones. Segundo, que el legado de Lobo concierne a toda la sociedad zamorana y, por tanto, "debería ser toda la sociedad la que trabajara" para encontrar una mejor solución.

Encuentro Mundial del Queso

Zamora 10 ha perfilado para junio del año 2021 la celebración en la ciudad del Encuentro Mundial del Queso, una iniciativa que se enmarca dentro de la estrategia desarrollada junto con el Salón Ovinnova, el Centro de Innovación del Ovino y la Escuela Internacional de Industrias Lácteas. Los impulsores de la idea, que quedará definitivamente presentada en octubre durante la celebración del Salón Ovinnova, han perfilado en una reunión los principales conceptos y estructura del encuentro, que quiere ser un referente internacional.