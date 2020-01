El PSOE pide que se agilicen los plazos para construir el Centro de Autismo

Los procuradores regionales del PSOE por la provincia de Zamora, Ana Sánchez, José Ignacio Martín Benito e Inmaculada García Rioja, reclamaron este miércoles que se "agilicen" los plazos para construir el Centro de Día de Autismo en Zamora, un proyecto que "acumula casi una década de retraso" desde que en 2011 los propios socialistas realizaran esta propuesta, según reza la nota remitida a los medios.

Por ello, Martín Benito señaló que los procuradores del PSOE van a estar "muy pendientes de una obra necesaria, que se está retrasando, y que no admite más demoras". "Parece mentira que todos los proyectos en Zamora se cuentan por retrasos de décadas y por ello hemos querido conocer el estado de la cuestión que, en realidad, no se ha movido hasta 2019. Hemos visto en la documentación que ha empezado a moverse en marzo, mayo y junio de 2019, justo durante el periodo electoral, y según las últimas noticias no va a entrar en funcionamiento hasta 2022", lamentó el político benaventano.

Martín Benito añadió que el único objetivo de los socialistas es que "de una vez por todas se ejecute este proyecto tan necesario para Zamora", por lo que van a estar "muy encima", vigilando para que pueda ser una realidad.