Ángeles Armisén: "Hemos creado una imagen estereotipada del medio rural, muy alejada de la realidad"

Ángeles Armisén se convirtió el pasado mes de noviembre en la primera mujer en acceder a la presidencia de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León. Su trayectoria en política es dilatada y este cargo lo compagina, en la actualidad, con la presidencia de la Diputación Provincial de Palencia. Su mensaje contra la despoblación se centra en la lucha contra el estereotipo rural y también en el papel de la mujer para el desarrollo de la denominada España Vaciada. El próximo miércoles, Armisén participará en el foro "Razones para quedarnos. Estrategias frente a la España despoblada", que organiza LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

– En la provincia de Zamora existe la teoría generalizada de que la falta de industria es la principal causante del éxodo, tanto rural como de los jóvenes, hacia otros territorios. Sin embargo, Palencia, con un importante componente industrial, sufre los mismos problemas. ¿Cuál es entonces, desde su perspectiva, el origen de esta tendencia demográfica?

– La esencia de todo la encontramos en el modelo. Nosotros estamos luchando contra un modelo que ha positivizado el mundo urbano y ha negativizado el mundo rural. Durante mucho tiempo se ha mantenido un éxodo imposible de parar porque se decía que aquí no había oportunidades. Sin embargo, hemos desaprovechado y seguimos desaprovechando oportunidades que tenemos a mano en nuestro medio rural por irnos al medio urbano. Entre todos hemos creado una imagen de modelo urbano de éxito que no es real en el día a día. Y también hemos creado una imagen y un estereotipo del medio rural que nada tiene que ver con la realidad. Pero eso va a cambiar.

– ¿Cuándo?

– En la actualidad estamos yendo a un modelo de negativizar la vida diaria en las grandes urbes. Aunque su modelo sea el del éxito, se resalta esa vida diaria con contaminación, mala gestión de los residuos, la movilidad, la falta de tiempo, el estrés... Por el contrario, se está empezando a crear una imagen positiva de lo que es una vida diferente

– ¿Es el medio rural, entonces, la solución?

–En eso tenemos que trabajar todas las administraciones públicas y también los medios de comunicación. Hay que explicar que el medio rural tiene la solución a los problemas del medio urbano. Tenemos el aire puro, la energía, la comida de calidad... Somos quienes tenemos esos espacios donde toda la aglomeración urbana quiere ir el fin de semana. Por eso, tenemos la obligación de convencer a la gente de que merece la pena hacer vida diaria en el medio rural. Eso sí, aunque hemos mejorado mucho en infraestructuras para comunicar territorios, todavía tenemos la asignatura pendiente de comunicar personas a través de esa gran autopista que es Internet.

– ¿Y cómo ve esa implantación? Llevamos muchos años escuchando hablar de ella, pero no termina de llegar...

– Con Internet pasa como con las comunicaciones terrestres: es algo imprescindible pero no es la solución. Recuerdo que fue un Gobierno del Partido Popular, el de Mariano Rajoy, quien puso encima de la mesa el plan 300x100 para el despliegue de operadoras. Es cierto que en los últimos cuatro años se ha mejorado mucho en implantación, por ejemplo, de fibra. En una provincia como Palencia, en los últimos cuatro años, se ha desplegado fibra en casi 50 municipios de los 191 existentes gracias al Estado en primer lugar y a la Junta después. La primera infraestructura necesaria para que el medio rural dé el salto es el despliegue y la conexión. Pero no solo de Internet, sino de telefonía móvil. Sigue habiendo muchas zonas donde es imposible hablar por teléfono.

– Las diputaciones provinciales y la Junta de Castilla y León están tratando de colocar a la mujer como protagonista del cambio y transformación en el medio rural. ¿Qué es, concretamente, lo que está en las manos de ellas para que la situación cambie?

– No se puede entender el medio rural, desde siempre, sin tener en cuenta el papel de la mujer, que fue y ha sido la primera emprendedora que ha colaborado con la empresa familiar, que normalmente han sido las explotaciones. Ahora, ese modelo ya no se sostiene y de cara al futuro hay que desarrollar iniciativas vinculadas al territorio que permitan a la mujer poder seguir teniendo allí su proyecto laboral, pero también el personal y el social. En eso estamos las administraciones y las diputaciones tienen un papel muy importante. En nuestro caso, en la Diputación de Palencia, los proyectos rurales que plantean las mujeres tienen una mejor financiación. A menudo, que una mujer desarrolle su proyecto laboral en el medio rural conlleva el asentamiento de una familia. Y eso significa potenciar los servicios educativos y los servicios sociales. Algo que, si hablamos de un reto demográfico, no podemos obviar.

– ¿Le preocupan los movimientos políticos de carácter muy localista dentro de la España Vaciada?

–Me preocupan en la medida en que, si queremos un proyecto social y territorial, lo tenemos que abordar de manera conjunta. Respetando nuestras diferencias, pero también ese principio de solidaridad al que no debemos de renunciar nunca. Si preguntamos a cualquier alcalde de los 2.248 municipios de Castilla y León dirá que quiere toda la financiación para su municipio, tenga el tamaño que tenga, porque un alcalde está para defender los intereses de su municipio. Eso no quiere decir que entre todos no tengamos que construir un proyecto conjunto porque nadie se va a salvar de estas dificultades por su cuenta. Aquí tenemos que colaborar todos. Esto es como una familia: cada uno somos distintos, cada uno somos personas individuales con su carácter y su identidad propia, pero la familia sale adelante cuando ese principio de solidaridad, convivencia y proyecto conjunto se elabora entre todos.

– ¿No cabe la guerra por cuenta propia?

–De manera individual va a ser muy difícil salir adelante. Soy una gran defensora del "piensa en global y actúa en local". Vamos a poder hacer iniciativas locales en las que se identifique cada uno, pero el objetivo global es el desarrollo conjunto y la igualdad de oportunidades.

– ¿Tienen las diputaciones los recursos económicos necesarios para luchar contra la sangría demográfica?

– Como presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, lo que pido al Gobierno de España es que aborde la financiación autonómica y local de manera simultánea. La financiación local no puede ser residual a la financiación autonómica, sino que tenemos que estudiarlas de manera paralela. Los vecinos no entienden de distinción de competencias y la realidad es que tanto ayuntamientos como diputaciones estamos adquiriendo servicios y competencias a gran velocidad. Las entidades locales están respondiendo con sus propios recursos, pero eso hace que su economía se resienta.

– ¿Y qué propone?

– Hay dos medidas concretas que deben ser inmediatas. Una es la devolución del IVA que el Estado tiene retenido a las administraciones locales. Y la otra es que el Gobierno apruebe un decreto para que las entidades locales saneadas, con remanente y con buena situación económica puedan emplear el superávit en un abanico de inversiones más amplio del que ahora se permite.