Las dudas con el futuro del diésel afectan también al mercado de usados

Las dudas sobre el futuro de los coches diésel afectan también al mercado de usados en la provincia de Zamora. Según Faconauto, la patronal de los concesionarios, durante el año pasado cambiaron de manos 8.512 coches en la provincia de Zamora, un 0,85% menos que el año anterior. La variación es mínima, pero también es cierto que se corta de esta manera una tendencia de varios años de ascensos encadenados.

De cara a este año, Faconauto espera que el mercado de ocasión continúe decreciendo ligeramente. En concreto, prevé una caída de las transferencias del 0,7%, lo que supondría llegar a algo más de dos millones de unidades.

"Parece que el mercado nacional de automoción no está en condiciones de superar su techo de momento, con esos más de 3 millones de unidades matriculadas y transferidas este año entre vehículos nuevos y vehículos usados. La consecuencia de no sobrepasar esta cifra es que el parque automovilístico no se renueva, con lo que el problema se está cronificado. En lo que respecta al mercado de usados, la gran revolución se espera que llegue ya desde el segmento de hasta 5 años, donde en los próximos años prevemos un gran dinamismo", aseguran los empresarios.