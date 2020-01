Azeco recupera la idea del parking en el Cuartel Viejo para revitalizar San Torcuato

Los comerciantes zamoranos recuperan la idea de construir un parking subterráneo en la plaza del Cuartel Viejo dentro de su plan para revitalizar la calle San Torcuato. La idea, que ya se puso sobre la mesa en 2006 también por parte de los comerciantes –ante la reducción de plazas por la remodelación urbanística de la zona centro– fue finalmente desechada años más tarde después de registrar un sonoro rechazo por parte de los vecinos. Azeco quiere contentar ahora a los residentes de la zona asegurando que el aparcamiento daría servicio a comerciantes, clientes y a los propios vecinos, "que al 98% no disponen de plazas de aparcamiento en sus viviendas". Se aprovecharían también el colegio Medalla Milagrosa, el Registro de la Propiedad, el Colegio Universitario, la zona comercial central (ante el "colapso" del parking de la plaza de la Constitución) y "el propio Ayuntamiento", que cuenta en la zona con La Alhóndiga y con las oficinas de Santa Ana. A juicio de Azeco, retomar la idea es "urgente".

La propuesta de recuperar la idea del aparcamiento, aunque la más llamativa, no es la única de las lanzadas por la patronal de los comerciantes para revitalizar San Torcuato. Las propuestas se pusieron ayer sobre la mesa en una reunión con el concejal de Comercio, Christoph Strieder, para tratar este asunto. "No podemos esperar más. La calle San Torcuato está prácticamente muerta. La preocupación no viene de ahora pero la situación actual ya es desesperada", dicen los comerciantes. San Torcuato tiene 72 locales comerciales y más de una veintena de ellos están vacíos, casi uno de cada tres. Son varios los comercios que anuncian cierres inminentes, lo que agravará la situación.

Las ideas van desde iniciativas "de poco presupuesto" a otras, como el parking, "ambiciosas y con visión de futuro" a juicio de Azeco. A grandes rasgos, los comerciantes defienden una calle más iluminada, con un aspecto más moderno y atractivo para los consumidores y, sobre todo, sin tráfico. "Queremos una calle como Santa Clara porque el actual modelo no es compatible con el actual concepto de compras, que conlleva un tránsito despreocupado". Azeco es consciente de que hay restricciones en la calle aunque asegura, con razón, que no se respetan. Así, se plantea la instalación de jardineras ornamentales en la confluencia entre San Torcuato y El Riego para que los coches no se salten las señales y la creación de amplias zonas de carga y descarga en los aledaños de la vía "para cortar por completo la circulación en San Torcuato".

Sobre la iluminación, los comerciantes piden la retirada de las farolas y la instalación de puntos de luz en las fachadas, de nuevo igual que en Santa Clara. "Esto daría más espacio a los peatones, más luminosidad y más seguridad. Además, se potencia la actividad económica pues, a más luz, más actividad".

Azeco plantea hacer la calle más atractiva para el gran público, con una decoración integral de la zona, música ambiental "en cualquier época del año o en épocas señaladas" y con la instalación de toldos en época estival. Para dar visibilidad a la calle los comerciantes abogan por realizar actividades culturales y de todo tipo, incluidos mercadillos –algo llamativo viniendo de Azeco–. Por último, los comerciantes reiteran que es necesario reparar el adoquinado y las planchas de granito dañadas por el paso de los vehículos.