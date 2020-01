Las seis medidas de Azeco para "resucitar" San Torcuato ante su lenta muerte comercial

La Asociación Zamorana de Comerciantes (Azeco) ha trasladado al Ayuntamiento de Zamora sus propuestas para revitalizar la calle San Torcuato. En una reunión mantenida con el concejal de Comercio Christoph Strieder, los empresarios han mostrado su "enorme" preocupación por esta arteria comercial, la segunda más importante de la ciudad y que a día de hoy "esta prácticamente muerta", tal y como recogíamos en este reportaje: "Se vende calle, razón: San Torcuato". A fin de "resucitar" su actividad comercial, este es el documento con las seis propuestas que han ideado desde Azeco.



1. Iluminación

"Como comentamos en el prólogo la iluminación de la calle ha sido desde el primer momento uno de los problemas de la calle, "mal planificada, insuficiente y pobre", las farolas tienen que desaparecer de la calle, pasar como en la calle Santa Clara a las fachadas de los edificios, con esto se consiguen varias cosas:

1º Al quitar las farolas de la calle se consigue que la calle sea más accesible con más espacio para los peatones y queda más despejada facilitando el tránsito peatonal y para eventos como los desfiles de las procesiones de nuestra Semana Santa, desfiles de carnaval, fiestas patronales etc.

2º Más luminosidad y seguridad, según los expertos en iluminación al subir las farolas a las fachadas y distribuirlas a derecha e izquierda aun teniendo la misma potencia la luz se distribuye más adecuadamente y da la sensación de más luminosidad y seguridad.

3º Potenciamos la actividad económica de la calle, pues a más luz más actividad económica, dato corroborado por los expertos consultados, y máxime si se incrementar los puntos de luz (al ser escasos los actuales ).

Creemos que el coste de esta medida aunque el más elevado que se plantea en este escrito no es excesivo y más si se ve el gran cambio y beneficio que ofrece a la ciudad así como a los comerciante, vecinos y transeúntes. Las farolas las pueden desmontar los operarios municipales, así como la cancelación de los puntos de luz existente junto con la reparación estética de poner una o varias baldosas, las líneas de las fachadas creemos que están aún instaladas y el cambio por modernas luces de led amortizarían el cambio de las antiguas y obsoletas con mucha celeridad.

2. Accesibilidad de vehículos.

Queremos una calle como SANTA CLARA, el actual modelo no es compatible con el moderno concepto de zona de compras que conlleva un tránsito despreocupado de despreocupación, contemplación y paseo, proponemos en primer lugar una medida sin coste, que se respeten las señales de circulación (el tramo que va de la calle del Riego a la calle Benavente está prohibido), pues bien nadie los respeta ni los que bajan ni los que suben. No se respeta la tara de la calle, pasando a diario grandes furgonetas y camiones (repercute en el tránsito peatonal / comercial, ruidos y humos de los tubos de escape y aún más grave en el firme de la calle) y por ultimo no se respeta lo más mínimo el horario de carga y descarga.

1º Volver a instalar las jardineras ornamentales o en su defecto bolardos retractiles en la confluencia de San Torcuato con la calle del Riego, así se revertiría la situación y los vehículos dejarían de saltarse la señal de prohibición, ni subirían y ya no bajarían al no tener salida y la misma medida en la confluencia de la calle San Torcuato con Benavente.

2º Reparación de la barandilla de la Plaza de Alemania para que los vehículos no puedan ni entrar ni salir por esta zona cosa que ahora mismo hacen.

3º Colocación de bolardo automático con tarjeta de autorización individualizada para garaje en la plaza Fernández Duro (medida que no sería necesaria si cambiamos el itinerario de entrada y salida del único garaje de la zona y se prohíbe eficazmente el acceso).

4ª Y lo más importante es habilitar (ampliar o crear) zonas de carga y descarga más amplias y accesibles en los aledaños de la calle ( plaza del Cuartel Viejo, Sotelo, Flores de San Torcuato, Aire y otras aledañas a la calle San Torcuato, para cortar por completo la circulación en la calle San Torcuato.

5º El único garaje que accede por la calle San Torcuato no se encuentra en la calle San Torcuato, se encuentra en la calle Pelayo en el edificio de la plaza de Castilla y León por lo que sería más razonable y de sentido común que entraran por esta plaza, por el mismo sitio que lo hacen los vehículos de la sede que la Agencia Tributaria tiene en la capital, efectuando un trayecto MENOR Y CON CASI NULO TRANSITO PEATONAL.

3. Plazas de aparcamiento.

La zona de la calle San Torcuato carece de una cantidad insuficiente de plazas de aparcamiento en superficie, por eso proponemos retomar urgentemente la idea del parking subterráneo de la plaza del Cuartel Viejo, parking que revitalizaría y daría servicio no solo a la calle San Torcuato y a su comercio sino también a sus vecinos ( casas que al 98% no disponen de plazas de aparcamiento ), al colegio Medalla Milagrosa, registro de la propiedad y al colegio Universitario, también a toda la zona comercial central ( ya que el parking de la plaza del Gobierno está saturado ) y por último y no menos importante al propio ayuntamiento que cuenta con el centro cultural de la Alhóndiga y el macro complejo de oficinas municipales de la calle de Santa Ana, sería una gran apuesta de esta corporación por la recuperación de Zamora capital como centro neurálgico del comercio en toda la provincia ante esta situación de despoblamiento y así mismo intentar recuperar el esplendor y gran reputación del comercio de Zamora en las provincias circundantes e incluso en Portugal.

Creemos que hay un proyecto ya redactado.

4. Reparación del adoquinado.

No pedimos cambiar el firme en su totalidad simplemente reparar los adoquines y/o planchas de granito dañadas por los vehículos, para en primer lugar evitar accidentes y potenciar así una imagen de calle cuidada.

5. Decoración y ornamentación.

Efectuar una decoración integral original, contemporánea y atemporal, dotar a la calle de mobiliaria urbano acorde a sus necesidades. Así mismo estudiar la posibilidad de instalar música ambiental que se pueda activar en cualquier época del año o en fechas señaladas (navidades, San Pedro, etc.). También sondear la instalación de toldos triangulares entre fachadas durante los meses estivales como se realiza en otras ciudades para que la temperatura sea más agradable durante las fechas estivales y así se potenciara la afluencia peatonal que es lo que se pretende.

6. Dar visibilidad a la calle.

Potenciar las actividades culturales y de todo tipo, desfiles, exposiciones, mercadillos pasacalles etc. que ejecute la corporación municipal o las que esta autorice para que le den más protagonismo a la calle San Torcuato compartiéndolo como mínimo en igualdad de condiciones con la calle Santa Clara, así se potenciará al pequeño comerciante, pues en la calle San Torcuato prácticamente todo el poco comercio que subsiste es pequeño comercio en contrapartida con la calle Santa Clara que son el 95% grandes compañías y/o franquicias de estas".