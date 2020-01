La emigración "maquilla" parte de la fuerte subida del paro del final de 2019

Zamora cierra el año con 11.200 personas en situación de desempleo. Son 1.800 más de los existentes en el mes de septiembre, un dato llamativo teniendo en cuenta que el último suele ser un trimestre bueno para el empleo. No tienen trabajo cerca del quince por ciento de los trabajadores zamoranos, un porcentaje bastante más alto que el registrado al término del tercer trimestre del año pasado.

Este fuerte incremento de las cifras del desempleo, el más elevado de Castilla y León después de Palencia y Segovia, se registra en el contexto de una menor ocupación en la provincia. Tienen trabajo, según la Encuesta de Población Activa publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística, 64.000 zamoranos. La caída, de 2.500 ocupados en apenas tres meses, es impactante. Los datos, llevados al día a día, se traducen en que Zamora ha perdido casi treinta trabajadores al día durante el cuarto trimestre del año 2019, unas cifras insostenibles.

Con todo, los datos podrían ser mucho peores si no se dieran en un contexto de pérdida galopante de población como el actual. La población activa –que es aquella que trabaja o que quiere hacerlo– no hace otra cosa que bajar trimestre tras trimestre. A día de hoy Zamora tiene 75.300 personas activas, mil doscientas menos que hace un año y 600 menos que en septiembre. Con esas personas––que o bien se han marchado de la provincia o bien se han jubilado– la cifra de parados sería todavía mucho más elevada. Los datos muestran además lo que es un secreto a voces: que los que se van son los que necesitan un puesto de trabajo. La población inactiva, que no trabaja y no tiene interés en hacerlo, apenas varía en los últimos años.

Por lo que refiere al reparto por sectores, los servicios lideran con mucho la ocupación en la provincia, dando empleo a 42.000 personas. La industria hace lo propio con 10.200 personas y marca una tendencia ascendente en el último año. La construcción, que da trabajo a 5.800 personas, tiene una curva negativa, como también sucede con la agricultura, que emplea a 5.600 zamoranos.