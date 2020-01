El Ayuntamiento colabora con colegios profesionales para agilizar las licencias

El Ayuntamiento de Zamora trabajará mano a mano con los colegios profesionales con el firme objetivo de agilizar las licencias urbanísticas y de actividad, que tantos quebraderos de cabeza dan a quienes quieren poner en marcha un negocio en la capital. Los expertos que participarán en este acuerdo serán los arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros e ingenieros técnicos. Se trata, como ha anunciado el concejal Romualdo Fernández, de un acuerdo "pionero en Castilla y León" que servirá para que los profesionales asesoren a los promotores antes de acudir al Consistorio a pedir los permisos. Esto supondrá un ahorro de tiempo, según los cálculos municipales, puesto que los particulares "tendrán asegurado que cuentan con toda la documentación necesaria y evitarán así futuros requerimientos", cuestión que está detrás de los atrasos en el departamento de urbanismo.

El acuerdo suscrito entre los colegios profesionales y el Ayuntamiento de Zamora abordará por fin la problemática de atasco en la concesión de licencias urbanísticas. El concejal delegado del área, Romualdo Fernández, ha sido el encargado de explicar en qué consistirá esta cooperación. "El objetivo es que los promotores puedan ponerse en contacto con los diferentes colegios profesionales del sector para comprobar que las solicitudes cumplen con los requisitos técnicos y administrativos correspondientes, evitando así requerimientos de documentación por parte de la administración que suponen un retraso en la resolución de las licencias", ha apuntado Fernández.

El Ayuntamiento de Zamora ha querido dejar claro que no se trata, "en ningún caso", de una dejación de funciones por parte de la administración. "Será el aparato de esta casa el que siga dando las licencias en última instancia, pero de esta manera nos aseguramos que los proyectos que vengan traigan todos los papeles necesarios y no haya que realizar requerimientos", ha explicado el concejal de Urbanismo. La iniciativa, además, no tendrá coste alguno para las arcas municipales en tanto en cuanto los colegios profesionales realizarán esta labor "de manera altruista".

Llega tarde para el PP

El grupo municipal del Partido Popular ha valorado esta medida como "necesaria", pero ha lamentado la "tardanza" para su puesta en marcha. Así lo ha explicado la portavoz, Mayte Martín Pozo, después de conocer el contenido del acuerdo. "Es cierto que nos hemos de alegrar de este paso que se ha dado desde el equipo de Gobierno, pero no conviene olvidar que, durante el pasado mandato, los concejales del Partido Popular ya plantearon esta iniciativa en diversos plenos municipales y en la mayor parte de las comisiones de Urbanismo", ha indicado. "Por ello, nos parece que lo único que se ha hecho ha sido perder el tiempo y muchas oportunidades de negocio e inversión por parte de emprendedores que se han tenido que marchar de la ciudad hacia otros lugares para iniciar su proyecto", ha añadido. Martín Pozo ha incidido, además, en el atasco de Urbanismo. "Guarido se pasó los cuatro años del anterior mandato diciendo que no había problemas a la hora de tramitar licencias y que por eso no implementaba esta medida que planteaba el Partido Popular y que ahora sí ha decidido llevar a término", ha concluido la también senadora.