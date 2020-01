El PP vuelve a pedir la agilización de licencias urbanísticas en Zamora

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora, Mayte Martín Pozo, ha lamentado esta mañana que "el equipo de Gobierno de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de la capital haya llegado tarde a la formalización y firma de convenios con colegios profesionales para proceder a la agilización de licencias urbanísticas en la ciudad".

Martín Pozo ha señalado que "es cierto que nos hemos de alegrar de este paso que se ha dado desde el equipo de Gobierno, pero no conviene olvidar que, durante el pasado mandato, los concejales del Partido Popular llevaron y plantearon esta iniciativa en diversos plenos municipales, a través de mociones, y en la mayor parte de las comisiones del área de Urbanismo. Nos parece que lo único que se ha hecho ha sido perder tiempo y, por desgracia, muchas oportunidades de negocio y de inversión por parte de emprendedores autónomos o de empresas que se han tenido que marchar de la ciudad a otros lugares para iniciar sus proyectos".

Los populares recuerdan que "esta medida en concreto, al igual que otras muchas referentes al área de Urbanismo, fueron planteadas durante el pasado mandato. Lo que parece es que a Izquierda Unida le molestaba que la iniciativa partiera del Partido Popular y ahora lo único que hacen es ponerse una medalla como si la idea surgiera de ellos mismos. Nos alegramos de que se haya decidido llevar a cabo esta idea en la ciudad, pero lo que no entendemos es el motivo por el que no se decidió realizar previamente. ¿Solo se desestimó por salir del Partido Popular siendo beneficioso para Zamora? Si la respuesta a la anterior es que sí, lo cierto es que el equipo de Gobierno de Izquierda Unida, con Francisco Guarido a la cabeza, solo estaría demostrando, una vez más su sectarismo", denuncian.

La portavoz del PP, además, ha incidido en que "desde el equipo de Gobierno, Guarido se pasó los cuatro años del anterior mandato diciendo que no había problemas con el servicio de Urbanismo a la hora de tramitar las licencias, que incluso se concedían en tiempo récord, y que, por eso, no implementaba esta medida que le reclamaba el PP y que, ahora, sí lleva a término. Es más, llegó a decir en diversas ocasiones, tanto durante el mandato como durante la pasada campaña electoral, que esta medida no se podía poner en marcha porque no lo contemplaba la legislación", critican.

Martín Pozo ha indicado, finalmente, que "habrá que pedir responsabilidades a Guarido y al concejal de Obras y Urbanismo por esta falta de impulso político. ¿Cuántas iniciativas empresariales se han perdido en Zamora por culpa de las trabas con las que se encontraba un emprendedor a la hora de solicitar una licencia?".