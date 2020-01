Los empresarios implican a la Plataforma del Noroeste en la exigencia de la N-122

La coordinadora de municipios por el desdoblamiento de la N-122 ha obtenido la colaboración del sector empresarial zamorano en su reivindicación. Lo hicieron ayer durante la celebración del Consejo General de Zamora 10, encuentro al que acudieron varios alcaldes de Aliste para presentar el documento elaborado el jueves pasado y buscar nuevos apoyos. Sin entrar en temas de financiación de la obra, "que se nos escapan", Francisco Prieto –gerente de Zamora 10– sí dejó claro que la asociación para el desarrollo apoya la infraestructura. "Toda la sociedad debe presionar para que se construya la autovía. Nosotros vamos a transmitir el documento a todos los colectivos y hemos puesto sobre la mesa que la Plataforma del Noroeste, que reivindica infraestructuras para la zona, también haga suya esta exigencia", vino a decir Prieto al finalizar la reunión.

Los alcaldes de la zona y los impulsores de la plataforma se fueron de Zamora, así las cosas, viendo el vaso medio lleno. José María Mezquita, presidente de la Coordinadora Rural de Zamora, aseguró que "trabajaremos para implicar a toda la sociedad" aunque se mostró escéptico respecto a los plazos. Más que nada porque, aseguró, no hay plazos. "El subdelegado del Gobierno", Ángel Blanco, presente ayer en la reunión, "nos ha comentado en qué punto está el proyecto. La declaración de impacto ambiental está hecha y ahora se trabaja en otro documento que es previo a la redacción del proyecto. Están en ello, dicen, pero queda bastante recorrido". Así las cosas, no hay ni siquiera esperanzas de que las obras puedan comenzar en los próximos meses. "Está más que complicado".

Luis Alberto Miguel, alcalde de Muelas del Pan, se mostró más tajante. "No hemos venido aquí a hablar de quién va a financiar la obra o cómo lo va a hacer. Lo que buscamos es un compromiso de que se haga, que no se vuelva a parar".

Sobre la financiación de la obra, los impulsores de la coordinadora aseguraron que se pusieron sobre la mesa varias vías. La primera y más fiable, aunque más lenta, es acometer la inversión por la vía de los Presupuestos Generales del Estado. Aún así, la coordinadora no acaba de fiarse de las intenciones del Gobierno porque, recuerdan, en el único proyecto de presupuestos que hasta el momento ha presentado Pedro Sánchez –que no pasó la criba del Congreso de los Diputados– las partidas incluidas no daban para comenzar las obras. "Un millón no da para nada, ni para empezar", aseguró Mezquita recordando los, de momento, únicos números elaborados por el Ejecutivo socialista. También está la vía del Plan de Inversión en Carreteras, que cuenta con la participación del Banco de Inversión Europeo para pagar la obra –plan que, cabe recordar, ya puso sobre la mesa el Gobierno de Mariano Rajoy antes de la moción de censura–. Y, por último, la colaboración público-privada, algo similar a lo utilizado para la obra de la autovía a Benavente. Más caro, confirman todas las fuentes, pero más rápido. "Aunque nos han dicho que esta vía puede presentar algún problema legal", subrayaron fuentes de la coordinadora. "En lo que estamos de acuerdo todos es en aumentar las reivindicaciones para conectarnos con Portugal en el menor tiempo posible por una vía más rápida y más segura", zanjó Francisco Prieto.