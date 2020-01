Los 149 municipios sin centro escolar lo tienen más complicado

La falta de conectividad es una quimera en muchos pueblos, algo a lo que ahora se podría poner fin con este plan. Con todo, para los pueblos que no tengan colegio incluido en la red de "escuelas conectadas", que suma 99 localidades en Zamora incluida la capital, quedan menos soluciones. Quizás la única, en caso de que se requiera una velocidad de conexión –cuanto menos– aceptable sea el satélite. La velocidad de descarga no se puede asemejar a la de la fibra óptica, pero sí se alcanzan aproximadamente treinta megas, una velocidad aceptable que permite usar la web con cierta agilidad.

Las administraciones se encuentran con problemas porque, insisten, no pueden llevar la fibra óptica a los municipios que la demanden directamente al no considerarse un servicio público. Esta es una tarea que depende casi exclusivamente de las compañías de telecomunicaciones, que no las suelen realizar por ser muy costosas y poco rentables.

Cabe recordar que uno de los compromisos del nuevo Gobierno es llevar una velocidad de Internet digna a todos los pueblos. La promesa es que los vecinos de cualquier punto de España puedan navegar, al menos, a 30 megas.