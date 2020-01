Los empresarios zamoranos prevén una subida del paro por el aumento a 950 euros del salario mínimo

Los empresarios zamoranos consideran que la subida del Salario Mínimo Interprofesional hecha pública esta semana por el Gobierno creará paro en la provincia. Así lo estiman los presidentes de la Cámara de Comercio e Industria y de CEOE-Cepyme Zamora, Enrique Oliveira y José María Esbec.

"Entendemos que la subida del SMI puede tener un efecto negativo en el empleo. Entendemos que las subidas salariales deben ser moderadas y deben hacerse siempre de la mano de un aumento de la productividad de las empresas", asegura Esbec. En la misma línea se posiciona Oliveira. "Creo que en una ciudad y en una provincia como la nuestra, con una productividad tan baja, podemos resentirnos por la subida del sueldo base", apunta el representante de la Cámara de Comercio. "Esperamos que esto sirva para que el consumo repunte un poco, pero en global consideramos que la medida es negativa. Pensamos que son necesarias condiciones para crear empleo más que medidas que aumenten el salario base", aseguran las mismas fuentes. "No queremos parecer los malos, pero creemos que esto no es bueno para la economía", coinciden los dos empresarios.

Con todo, lo que más preocupa a los empresarios es la proyección para los próximos años. "Un salario mínimo de 1.200 euros en los próximos años puede llevar al paro a cientos de zamoranos", aseguran los empresarios, que subrayan que "muchos empresarios no están en condiciones de que el salario mínimo sea tan elevado, porque muchas empresas en Zamora están al límite de la rentabilidad".

No es de extrañar que las opiniones de los representantes sindicales sean totalmente opuestas a las de los empresarios. Ángel del Carmen, secretario provincial de UGT en Zamora, hace una valoración positiva de la subida del sueldo base aunque, subraya, "no es la petición inicial". Con todo, del Carmen asegura que esta subida "no debe influir en la negociación colectiva" puesto que "los empresarios, en Madrid y en Castilla y León, se han comprometido a que los convenios colectivos tengan un sueldo base de mil euros al mes para el año que viene". El representante de UGT alerta de un posible incremento de "prácticas ilegales" en algunas empresas para "no pagar lo que es de ley a sus trabajadores", motivo por el cual "estaremos muy vigilantes y pediremos a la Inspección de Trabajo que no dude en actuar".

En la misma línea se posiciona Trinidad Acebes, secretaria provincial de Comisiones Obreras en Zamora. "Para nosotros se trata de una gran noticia para los trabajadores afectados, que son los que tienen salarios más humildes. Se trata además de una subida que está dentro del marco del Diálogo Social, por lo que no entendemos las críticas que se hacen por parte del empresariado".

Acebes espanta el fantasma de la subida del paro. "El año pasado la subida fue de más del 22% y no se notó en el paro. Esto activa la economía de la provincia, donde muchas personas cobran este sueldo base". Según los datos del Ministerio de Hacienda, unos 20.000 trabajadores en Zamora tienen sueldos referenciados al salario base.

Con todo, la activación del nuevo salario mínimo para muchos afectados no es automática. Sindicatos y patronal deben reunirse y adaptar las tablas salariales a la nueva legislación. En Zamora, muchos convenios colectivos tienen categorías profesionales que están por debajo del nuevo sueldo mínimo, algo que se debe remediar con unas nuevas tablas salariales. "Con todo, la subida se cobrará a partir de enero, por lo que los que no lo cobren ahora lo harán después de manera retroactiva".