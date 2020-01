El embrujo de la música

Varios cochecitos y sillas de niños compartían protagonismo con cuartillas de colores, con los distintos instrumentos repartidos por secciones, en el vestíbulo del Teatro Principal. Ya en el patio de butacas muchos de los asientos estaban sin bajarse para que sus ocupantes, nerviosos ante el inicio de la función, pudieran ver el escenario donde los músicos de la Banda de Música de Zamora, entre los que debutaban, Pilar Adrián e Isabel, sedujeron al público familiar que asistió la primera matinal de la XIV edición de los conciertos divertidos que acerca a la música de ´décadas pasadas a través de personajes infantiles de esos años y actuales.

Antón Pirulero, interpretado por Cori Peláez, creadora del guion, explicó al auditorio que el espectáculo era la continuación de desarrollado el pasado año. A fin "de refrescar" la memoria se proyectaron una serie de imágenes de los recitales de la pasada temporada mientras que los músicos, capitaneados por Manuel Alejandro López Pérez, tocaron la popular "The entertainer".

Como en citas anteriores la dramatización corrió a cargo de varios miembros de la Banda que en esta ocasión encarnaron a una prima de Penélope Cruz, llamada Que Cruz; al hijo del jardinero de Antonio Banderas, un chico llamado José Luis que hacía sus prácticas de Arte Dramático y una amiga íntima de Maribel Verdú, Llama Fernández porque "les hemos pedido a estos grandes actores que vinieran, pero han delegado", explicó Pirulero ante las risas de niños y mayores.

La magia de la música hizo posible la recreación de un sketch de Barrio Sésamo, acompañado por su sintonía e imágenes de don Pimpón entre otros personajes o el retorno de "Verano Azul" con Bea, Javi y Julia que entonó varias veces acordes de "Del barco de Chanquete no nos moverán", coreada por muchos de los adultos presentes. No faltó Pancho, que gritó "Chanquete ha muerto" o Piraña encerrado en un cubo que, "por falta de presupuesto", reclamaba comida a través de una voz en off.

Con "¡Que suene la música!" compuesta por el músico del colectivo Miguel Mateos, los asistentes aprendieron o refrescaron sus conocimientos sobre cada instrumento ya que un músico de cada familia se iba levantando cuando se aludía a la sección en cuestión.

Con "Los hobbits" del Señor de los anillos la batuta la tomaron una media docena de niños entre ellos una niña de unos tres años que iba vestida de princesa.

Música de calidad interpretada en directo para el disfrute de toda la familia que la Banda de Música de Zamora ofrece con "Música Mágica". Los conciertos divertidos regresan al Principal los sábados el 29 de febrero, 21 de marzo y 25 de abril.