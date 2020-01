"La lucha contra la despoblación va más allá de la política, debemos estar unidos"

"Razones para quedarnos. Estrategias para la España despoblada". Bajo este título se celebrará, el próximo cinco de febrero, durante toda la jornada en el Consejo Consultivo de Castilla y León –con sede en la plaza de la Catedral de Zamora– el comgreso sobre despoblación organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, perteneciente a Editorial Prensa Ibérica y Grupo Zeta, con Correos y Google como "partnerts" principales, así como con Caja Rural de Zamora e Iberdrola como patrocinadores más destacados.

A lo largo de la jornada, en cualquiera de las tres mesas redondas que se han organizado –"El futuro de la España despoblada y sus protagonistas", moderada por Francisco Ramos; "Estrategias contra la despoblación", por Manuel Mostaza; y "La España despoblada. Comunicar en positivo", por David Redoli– los ponentes pondrán sobre la mesa propuestas, soluciones y posibles medidas a tomar para frenar la sangría demográfica que afecta a buena parte de las provincias de España, entre ellas y de una forma muy destacada Zamora.

En la jornada, y dentro del primer turno de intervenciones por parte de las autoridades, estará presente Francisco José Requejo, presidente de la Diputación Provincial de Zamora. La institución provincial es precisamente otro de los patrocinadores de las jornadas, que pretenden marcar un punto de inflexión en el estudio de la despoblación en la provincia de Zamora.

–Una media de dos mil habitantes menos cada año en la provincia de Zamora. Solo un puñado de pueblos ganan población, no nacen niños y hay 28 núcleos de población en la provincia por debajo de los diez habitantes. ¿Tiene solución, en Zamora, la sangría demográfica que se sufre durante todo este siglo?

–Creo que es un asunto que sí tiene solución, pero evidentemente no la tiene a corto plazo. Lo que tenemos que hacer todos los actores implicados es ponernos de acuerdo y estudiar estrategias conjuntas. No vale con que uno anuncie una cosa, otro anuncie otra y que, con esto, se intente politizar el tema. Esto va más allá de la política. Tenemos que dejar de lado los colores políticos y hacer estrategias conjuntas para fijar a la población existente en la actualidad, que ya es complicado, y traer de vuelta a los zamoranos que se han ido fuera a ganarse la vida.

–En los últimos meses, debido al ciclo de repeticiones electorales, al menos se ha conseguido poner el tema de la despoblación en el centro del debate político. Un paso importante, ¿no es así?

–Sí, se trata sin duda de algo positivo y nos encamina a pensar que el Gobierno quiere trabajar en este tema. Pero hay que tener en cuenta que la despoblación tiene en Zamora uno de sus focos principales. Además, tenemos un conjunto de factores que nos hace tener una situación más delicada que Teruel, Huesca o Soria. Hay despoblación, pero también hay más parados, menos recursos públicos. Zamora tiene que liderar el debate sobre la despoblación. En este sentido decir que las estrategias que se acuerden, si son buenas, contarán con el respaldo de la Diputación de Zamora.

–¿Qué medidas pone sobre la mesa la Diputación de Zamora para luchar contra la sangría demográfica?

–Nosotros tenemos las competencias que tenemos, pero vamos a doblar las ayudas a la natalidad en los pueblos y vamos a apostar por los emprendedores de la provincia, encaminando las bases para que las ayudas al emprendimiento lleguen de verdad al mundo rural. Vamos a contar con agricultores y ganaderos y nos aseguraremos de que esos pequeños productores que antes no tenían ayudas, ahora las tengan. Creemos que estrategias como las que ponemos en marcha, "Zamora Gourmet" para promocionar los productos de la tierra, son buenas para fijar población. Apostamos también por la "Silver economy". Ya se lo hemos planteado a la Junta y nos han dado el visto bueno, pero tienen que participar todos los actores. La USAL se abre a colaborar con nosotros, como también la Subdelegación del Gobierno. Contamos con el conocimiento y la experiencia de Zamora 10 y en breves vamos a plantear la situación a los agentes sociales. De la necesidad tenemos que hacer virtud. Lo que en teoría es una debilidad de Zamora, que es el envejecimiento de su población, debe ser aprovechado como oportunidad de desarrollo.

–¿Cree que, en los últimos años, ha faltado colaboración institucional en los asuntos relacionados con el drama demográfico?

–No sé si habrá faltado colaboración, pero desde luego ha faltado comunicación por parte de las instituciones públicas. Lo que puedo decir es que ahora, por parte de la Diputación, no vamos a poner ninguna pega a la hora de trabajar en temas culturales, de fomento del turismo o de despoblación en Zamora. Nos podemos "pegar" y discutir por muchas cosas, por cuestiones ideológicas, pero en estos asuntos tenemos que ir todos de la mano. Si no lo hacemos, la sociedad no lo entendería.

–¿El Estado se ha olvidado de Zamora?

–De Zamora se ha olvidado casi todo el mundo. Incluso los propios zamoranos, que muchas veces carecemos de espíritu reivindicativo. Hay un cierto pesimismo en la sociedad y eso no es bueno, tenemos muchas fortalezas. El turismo mejora y tenemos un patrimonio y una cultura que son la envidia de España. Hay emprendedores con ganas de hacer cosas y gente fuera de nuestra provincia que nos ayuda. Nosotros apostamos porque las casas de Zamora sean embajadas de la provincia, por "exponer" ahí los recursos de Zamora. Han faltado muchas cosas. Le pido al resto de administraciones que pongan su granito de arena porque desde la Diputación siempre vamos a cooperar.

–¿Cómo valora la creación de una nueva vicepresidencia para el Reto Demográfico?

–Vamos a esperar, esperamos que no sea un canto de sirena. Lo que pido es que Zamora esté en primera línea, que los diputados y senadores no dejan el tema en debates estériles.

–Hay quien habla de fiscalidad diferenciada para el mundo rural. ¿Qué opinión le merece?

–Lo hemos planteado a la Junta de Castilla y León y al Estado porque creemos que es una medida a tener en cuenta, pero nosotros tenemos las competencias que tenemos. Queremos una fiscalidad diferenciada para los emprendedores, para que puedan asentarse, y ponemos sobre la mesa la creación de viveros de empresas en el mundo rural, para que los emprendedores puedan asentarse y crear empleo y riqueza en los pueblos de la provincia. También apostamos por revitalizar los polígonos industriales que hay en la provincia, muchos de ellos vacíos.