El acelerador lineal donado por Amancio Ortega ya está funcionando

La delegada territorial de la Junta, Clara San Damián asegura que el nuevo acelerador lineal del Hospital Provincial ya está funcionando con pacientes, aunque aún no al cien por cien. "No quiero adelantarme, porque precisamente ayer estuve hablando con la consejera, Verónica Casado, sobre este tema, pero el acelerador está trabajando como estaba previsto. Es un aparato de una tecnología y que ha requerido una inversión increíble, muy bueno para todos los zamoranos, está en marcha como estaba previsto desde hace ya algunos días, pero en sus inicios. Está ya con gente haciéndose sus pruebas, pero en breve la consejera les dará los datos ya más concretos".

El acelerador antiguo está ya reparado y funcionando después de la avería sufrida este mismo mes y el nuevo está ya en pruebas con pacientes reales. "No está aún al cien por cien porque esta máquina requiere adaptación de los profesionales".

El nuevo acelerador lineal del Hospital Provincial, que es la máquina para dar los tratamientos de radioterapia a los pacientes con cáncer, fue uno de los aparatos de alta tecnología adquiridos por la Junta de Castilla y León gracias a la donación del dueño de Zara, Amancio Ortega.

En realidad el acelerador lineal de Zamora, que entró en servicio en 2008 necesitaba renovación, ya que la vida útil de este tipo de máquinas se estima en torno a los diez años. El búnker de radioterapia del Hospital Provincial tenía una gran ventaja, y es que la obra civil necesaria para ubicar el nuevo acelerador lineal estaba ya prácticamente hecha. Y es que cuando se estrenó la radioterapia en Zamora los gestores tuvieron ya la previsión de dejar un segundo búnker para, en un futuro, colocar un segundo aparato.

Parada del Molino

Por otra parte, la próxima semana está prevista la firma del acta de replanteo de la obra del nuevo centro de salud Parada del Molino, el último trámite justo antes del inicio de las obras. "El poste de luz ya se cambió, como estaba previsto y si no hay ningún otro inconveniente, la semana que viene tendremos ya el acta de replanteo para empezar las obras del Parada del Molino. Para todos aquellos agoreros que dicen que la obra no va a empezar nunca, quiero decirles que calma, que la obra va a empezar pronto". Las obras llevan tres meses adjudicadas y aún no se han iniciado.