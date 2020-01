Zamora pulveriza su récord histórico de visitantes anuales y ya roza los 280.000

La provincia de Zamora ha pulverizado por segundo año consecutivo su récord histórico de visitantes al recibir el pasado 2019 un total de 278.605 turistas, prácticamente diez mil más que el ejercicio inmediatamente anterior. Todos los meses crecieron en la comparativa interanual respecto a los de 2018 y eso se tradujo en una estadística final que ha roto todas las barreras conocidas desde que se comenzaron a registrar los datos en 1999. El turismo zamorano está de dulce y quizá cada uno de esos viajeros es la mejor promoción que la provincia puede encontrar. Lo que parece claro es que, de cara al futuro, las "promociones estrella" no pasarán por ferias como la de Fitur. Los nuevos representantes de la Diputación Provincial no ven claro este modelo y por eso han anunciado un cambio de rumbo en materia de política turística.

El presidente de la institución provincial, Francisco José Requejo, visitó ayer el recinto de Fitur en Madrid para desvelar la nueva postura de La Encarnación en lo referente a este tipo de eventos. "Las ferias no deben convertirse en un escaparate de políticos, como está ocurriendo, sino que deben ser un punto de encuentro de los profesionales para abordar estrategias", manifestó sobre el escenario del stand de la Junta de Castilla y León. "Por eso, estamos repensando nuestra política turística", avanzó el presidente provincial.

Lo que buscará el Patronato a partir de este momento no será tanto la presencia en ferias como Intur o Fitur, sino acciones que realmente generen un impacto positivo de acuerdo a sus propias características. "Queremos promover acciones más específicas y más reales que nos ofrezcan un retorno para la provincia", apuntó Francisco José Requejo. El diputado encargado del área, Jesús María Prada Saavedra, fue aún más claro y conciso en su mensaje. "Solo tenemos que mirar alrededor y ver dónde estamos. Esto es Ifema, que es casi tan grande como la ciudad de Zamora", expuso. "Aquí hay viene mucha gente, es verdad, pero también existe una sobreoferta que difumina lo que nosotros queremos promocionar y eso no nos viene nada bien", comentó. "Este, en definitiva, no es el modelo que creemos más adecuado para nuestros productos", zanjó el diputado de Turismo.