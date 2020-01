Ciudadanos se retira de la acusación contra Guarido por delito electoral

Ciudadanos se ha retirado de la acusación contra el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, por presunto fraude electoral en unas declaraciones que este último realizó el pasado 10 de noviembre, día de las elecciones generales, en su perfil de Facebook. La acusación, por lo tanto, la ejercerá únicamente y "a título particular" el abogado de la formación naranja en Zamora y su representante frente a la Junta Electoral Provincial del pasado 10-N, Alfonso Martín Carretero. Una situación que, sin embargo, no cambia nada para el regidor municipal, quien considera que la dirección de Ciudadanos "podría haber sido más contundente" en su retirada. Es decir, que eliminara por completo cualquier rastro de este proceso judicial que ha calificado como "ridículo".

Francisco Guarido comparecía ayer en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Zamora para declarar ante el juez tras la denuncia efectuada por Alfonso Martín Carretero. A debate, si hubo o no delito electoral en una publicación del alcalde en Facebook a cuenta de la recreación de la Batalla de Stalingrado el pasado 10-N en la que llamaba a "no volver a dar alas al fascismo" y a "parar a los fachas".

Antes de entrar en el despacho de la jueza, fue el propio Martín Carretero quien explicó las novedades sobre el procedimiento y anunció la retirada de Ciudadanos, como partido, de la acusación. Según las palabras de este letrado, que a partir de ahora ejercerá la acusación "a título individual", ha sido la cúpula de la formación naranja en Zamora la que ha tomado la determinación de abandonar el proceso "para evitar esos comentarios que ya estaban surgiendo de que el partido no ha sabido acatar los resultados electorales".

No obstante, sí que mantiene sus razones para que el Juzgado investigue al alcalde por delito electoral al considerar que "en jornada de elecciones, es ilegal realizar cualquier tipo de manifestación que pueda influir en el voto y eso es lo que Guarido hizo". La acusación, además, añadió que "la intención" de Francisco Guarido "no era otra que la de embarrar e influir" en las elecciones "con una frase en la que llamaba a parar a los fachas". Según su criterio, "ningún partido de izquierdas se considera facha, así que está claro que pedía el voto contra formaciones de la derecha".

Francisco Guarido, por su parte, salió de la toma de declaración catalogando este proceso de "ridículo". Pese a la retirada de Ciudadanos de la acusación, el alcalde ha mantenido que la formación naranja "es la impulsora de esta denuncia". El regidor municipal lamentó que Ciudadanos "no haya tomado medidas más contundentes" como, por ejemplo, "tomar la decisión de eliminar completamente este proceso delirante". Tras declarar ante la jueza del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2 de Zamora, el alcalde se consideró "inocente" y explicó que sus palabras llamaban a "realizar una lectura histórica, pero acorde con la realidad del presente".

Los hechos que están siendo objeto de diligencias previas se remontan al pasado 10 de noviembre, cuando Francisco Guarido publicó un mensaje en su perfil de Facebook con motivo de la recreación de la Batalla de Stalingrado en la capital zamorana. En ese contexto, el alcalde, haciendo una analogía entre la Segunda Guerra Mundial y la cita electoral, defendía la necesidad de "no volver a repetir la historia, no volver a dar alas al fascismo y no tropezar en la misma piedra otra vez". Y a ello añadía que, en la actualidad, deben ser los ciudadanos quienes "con su voto, paren la intolerancia, el autoritarismo y la xenofobia; o sea, parar a los fachas". Unas palabras que fueron denunciadas por Martín Carretero ante la Junta Provincial por considerarlas contrarias a Ley y que ahora han terminado en los Juzgados.