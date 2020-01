El Ayuntamiento de Zamora captura la colonia felina del cementerio para garantizar la salubridad

El Ayuntamiento de Zamora ha decidido trasladar la colonia felina del cementerio de San Atilano ante los problemas de salud pública que los animales estaban causando. Los felinos están siendo trasladados a las instalaciones de la perrera municipal, situadas en el polígono de Los Llanos después de las quejas de varios usuarios y de un informe del servicio veterinario en el que se asegura que el camposanto no es lugar para que animales campen a sus anchas. La decisión ha tenido consecuencias en la relación que el Consistorio mantenía con Defensa Animal Zamora, asociación que ha tomado la determinación de no renovar el convenio de colaboración para la gestión de las colonias felinas. Desde la Casa de las Panaderas, sin embargo, aseguran que no existe alternativa y que los gatos no pueden estar por más tiempo en el cementerio.

El concejal coordinador del área que se encarga de Salud Pública en Zamora, Romualdo Fernández, ha explicado la situación que ha terminado con la ruptura entre el Ayuntamiento y Defensa Animal Zamora. "Tenemos quejas de los usuarios y de los trabajadores, además de un informe técnico que nos recomienda sacar a los gatos del cementerio", ha señalado el edil. "Es una cuestión simple de salubridad y también de que a nadie le gusta encontrarse con una situación desagradable cuando va al cementerio", ha añadido. Por estas razones, el Ayuntamiento de Zamora ha tomado la determinación de capturar a los felinos y trasladarlos hasta la perrera municipal, donde recibirán atención veterinaria y comida como el resto de animales.

Defensa Animal Zamora, por su parte, ha anunciado que no volverá a firmar con el Ayuntamiento el convenio para la gestión de las colonias felinas que sí rubricó en los años 2017, 2018 y 2019. A través de un comunicado, la asociación ha afirmado que la razón principal se explica en "la captura de gatos pertenecientes a colonias y su posterior traslado a jaulas" en la perrera. Para Defensa Animal, se trata de "una actuación totalmente contraria a los principios de la gestión ética de colonias felinas" y por eso entiende que "se ha incumplido la gestión ética que era la base del convenio firmado con el Ayuntamiento de Zamora", por lo que han decidido romper las relaciones.