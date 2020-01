La provincia acaba 2019 con una mayor temporalidad y fuerte caída de los contratos

El año 2019 no fue un ejercicio bueno en materia laboral para Zamora. La provincia fue una de las tres únicas de toda la región que vio descender el número de contratos y también sufrió en sus propias carnes la temporalidad de un mercado cada vez más precario, según apuntan los sindicatos. La realidad es que este territorio cerró el curso anterior con 54.856 contratos formalizados, tres puntos menos que en el ejercicio inmediatamente anterior. La contratación indefinida, por su parte, cayó en los mismos términos y las transformaciones de contratos temporales a indefinidos ascendieron apenas un 0,9%. Ante esta situación, las organizaciones de los trabajadores han pedido al nuevo Gobierno de España que aporten medidas o, en su defecto, destruyan las últimas reformas en materia laboral.

Los últimos datos revelados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) clarifican el problema. La contratación inicial global descendió el año pasado en León, Salamanca y Zamora, y creció en el resto de provincias. En concreto, bajó más en la provincia salmantina (114.438 contratos), un 3,6 por ciento, seguida por la zamorana (54.856), 3,3 por ciento; y la leonesa (133.024), un 2,6 por ciento. Estas tres provincias son las únicas de Castilla y León donde el empleo sufrió realmente un varapalo en materia de contratación, lo que ha hecho reaccionar a las organizaciones sindicales.

El secretario de Empleo, Política Institucional y Diálogo Social de CCOO-CyL, Saturnino Fernández, ha denunciado que el fraude en España en contratación temporal es "muy importante" porque con la flexibilización de las normativas "se permiten cosas que no se deberían permitir". Al respecto, el secretario general de Política Sindical y Empleo, Raúl Santa Eufemia, ha puesto sobre la mesa la enorme preocupación que existe por la "escalada diaria" en la creación de empleo precario, con el uso generalizado de las empresas de la concatenación de contratos de unos pocos días, no continuos, y con jornadas parciales. "La precarización es total en contratación, jornada, horarios y salarios, con lo que es imposible que el trabajador disfrute de sus derechos, del descanso, la conciliación y genere protección", ha señalado. Tanto el uno como el otro han defendido, en declaraciones a Ical, en que es básico acabar con las últimas reformas laborales y afrontar normativas "coherentes" que ajusten la causalidad de los contratos y todo lo que no encaje que sea empleo indefinido. Además, han pedido potenciar la Inspección de Trabajo en la lucha contra el fraude en la contratación.