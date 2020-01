Manuel Mostaza: "Es necesario entender que no hay que irse a la ciudad para triunfar"

El politólogo y director de Asuntos Públicos de Atrevia, Manuel Mostaza Barrios, participará el 5 de febrero en la jornada "Razones para quedarnos. Estrategias frente a la España Despoblada". El politólogo zamorano será el encargado de coordinar la mesa de debate "Estrategias contra la despoblación".

–¿Cree que es importante que se hable sobre despoblación?

–Creo que es muy importante porque para que un tema sea abordado por los poderes públicos lo primero que tiene que estar es en la agenda pública. Que la sociedad empiece a ver la despoblación o la ausencia de algunos derechos de las personas que viven en el medio rural es muy importante como paso previo a que las administraciones públicas generen políticas para intentar resolver ese problema.

–¿Nos debe preocupar la despoblación?

–Es un problema europeo. Somos una sociedad envejecida y cada vez más urbanizada. Esto no es un problema solo zamorano ni solo español. Es un problema global y que no entendemos muy bien por qué se produce porque una parte de la atracción que el mundo urbano ejerce sobre las personas es un tema muy cultural. Creo que se necesita un cierto cambio de paradigma social, es decir, que deje de verse esta idea de que irse a la gran ciudad es triunfar. Nuestro modelo es un modelo de distribución de la población por todo el territorio. En Europa no tenemos grandísimas metrópolis, nuestro modelo de población es una población más sostenible sobre el territorio y más equilibrada y creo que hay seguir en esa línea. Sobre todo hay que entender que este es un tema de derechos de los ciudadanos. Si una persona es igual de contribuyente viva en Madrid o en Puebla de Sanabria, tiene que tener los derechos básicos cubiertos como pediatra o conexión a Internet y facilidades para poder desarrollar su propio proyecto vital. La sociedad tiene que garantizar en el año 2020 que se pueda vivir en condiciones razonables en los sitios donde se puede vivir en el territorio.

–¿Qué hace falta en el medio rural para que la gente no se marche?

–Creo que ninguno tenemos la respuesta porque una parte de esto es un problema de cultura social. Hay que ir hacia un cambio de paradigma, hacia entender que no hay que irse al Paseo de la Castellana o a la Gran Vía de Barcelona para triunfar en la vida y que el que se queda en el pueblo no es menos que el que se va a la ciudad. Esto es un cambio que no se produce con leyes, sino que afecta a toda la sociedad. Pero también ayudan decisiones como desconcentrar determinados aparatos del Estado, como que se reabra el cuartel de Monte la Reina. Creo que no hay una sola medida, que es un conjunto de cosas y por eso es bueno que reflexionemos en voz alta sobre ellas.

–¿Qué futuro tienen los pueblos de Zamora?

–Los pequeños núcleos de población lo tienen complicado en cualquier lugar, pero el futuro no está escrito y no estamos condenados a nada. Hay que trabajar.