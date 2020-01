La financiación del Museo de Semana Santa contempla 1,5 millones de euros para 2020

El proyecto para la construcción del nuevo Museo de Semana Santa podría arrancar este mismo 2020 con la financiación institucional de 1,5 millones de euros aportada a tres bandas por la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Zamora y la Diputación Provincial. Las tres administraciones tendrían listo el dinero en el momento en que se diera el visto bueno al inicio de las obras. Aunque eso, por el momento, no parece que esté cerca de ocurrir. Lo que sí está claro es que el coste global de la intervención se aproxima más a diez millones de euros que a los seis inicialmente desvelados. Y también que la comunidad autónoma será quien se haga cargo de, prácticamente, la mitad del presupuesto final. A día de hoy, la incógnita está en saber cuánto, cuándo y cómo va a colaborar el Estado a través del Ministerio de Cultura. Hasta ahora, nadie en Madrid ha dicho "esta boca es mía".

Zamora quiere tener un Museo de Semana Santa acorde con la altura de su Pasión y eso no va a ser barato. El presupuesto que barajan las administraciones implicadas asciende hasta los 9,8 millones de euros. Y a ello habría que sumar los 300.000 euros ya destinados por la Junta de Castilla y León para la compra de un solar anexo y otros 87.000 euros de Caja Rural para una operación de similares características. Según el desglose pactado por la Junta, el Ayuntamiento y la Diputación, la comunidad autónoma sería la administración que más dinero aportaría a este proyecto con 4,8 millones de euros, lo equivalente al 48,8% del presupuesto total. Ayuntamiento y Diputación, por su parte, aportarían cada uno el 16,2% del total de la inversión, cuya traducción monetaria sería 1,6 millones de euros. Al Estado, por lo tanto, le correspondería hacerse cargo del 18,6% restante, unos 1,8 millones de euros.

Esta es la propuesta lanzada por la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Fomento, implicada desde el inicio en la construcción del nuevo Museo de Semana Santa. Una propuesta que ha logrado el visto bueno de las administraciones local y provincial, pero a la que le falta del "ok" del Ministerio de Cultura que desde hace apenas unos días dirige José Manuel Rodríguez Uribes. El Estado, no obstante, no tendría que poner un solo euro en este año 2020, sino que se incorporaría en la anualidad 2021. Las otras tres instituciones, por su parte, sí que tendrían listo un millón y medio de euros para poder arrancar con el proyecto este mismo ejercicio.