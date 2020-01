El facilitador de la "sanación con péndulo" niega que sea pseudoterapia

Alejandro Laorden, el facilitador de la "sanación con péndulo" que tiene previsto realizar un curso hoy en Zamora, explica que esta técnica "no pretende en ningún momento sustituir a ninguna terapia médica puesto que no es una terapia médica. De hecho la palabra terapia no está en el cartel".

En contestación a las críticas realizadas en la jornada anterior por el Colegio de Médicos, que tachó como "peligrosa para la salud" lo que calificó de "pseudoterapia", Laorden explica que "la sanación es un contexto muy amplio y en este caso es una terapia de nivel espiritual. Lo cual no está en competencia ni con el Colegio de Médicos ni con ningún tratamiento oficial formal. La información de dicho cartel sólo se pasó a gente previamente interesada en este tipo de actividades, el camino que tomó el cartel hasta su informador es misterioso, y a través de un público muy concreto, de menos de 100 personas".

Sin embargo, el la información sobre el curso se encuentra fácilmente accesible a través de Internet, según pudo comprobar este diario.

El facilitador (como se califica a si mismo) de la "sanación con péndulo" explica que normalmente estas sesiones están destinadas a un público minoritario y critica la publicación del comunicado del Colegio de Médicos sin que él haya facilitado su versión. "No espero mucha gente, normalmente a mis actividades no vienen más de tres o cuatro personas, así que gracias por su promoción, aún así, no creo que su artículo llegue muy lejos", señala en referencia al texto publicado por este diario.

A continuación confiesa Laorden que "me disgusta un poco el periodismo cutre que se está haciendo a cambio de dineros de las farmacéuticas, colegios médicos.... persiguiendo a cuatro infelices como yo. La gente cada vez es más espabilada, y cuando tiene un poco de experiencia en cosas que funcionan, no hace ningún caso a los consejos cutres".

Según explica Alejandro Laorden en Internet, la terapia de respuesta espiritual (TRE) "es una terapia espiritual con péndulo. Está especialmente indicado para problemas difíciles de abordar con otro tipo de terapias.

"TRE es un camino de crecimiento permanente que nos ayuda a confiar en nuestra sabiduría interior. También nos permite sanar entendiendo que todos nuestros aspectos, lo que nos ocurre y hasta las personas y situaciones que atraemos, están relacionadas con nuestro aprendizaje", dice.

La terapia consta de dos niveles, básico y avanzado y puede ser usada por todo el mundo.