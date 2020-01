La lista de espera quirúrgica, en aumento, se acerca ya a los 4 meses en Traumatología

Traumatología es la especialidad con una lista de espera quirúrgica más elevada del Complejo Asistencial de Zamora, con una media de 115 días, Urología se convierte en el servicio que más empeora, al doblar el tiempo de demora en solo un año y Oftalmología se convierte en la disciplina con mayores problemas en consultas externas, con 92 días de media para una primera atención del profesional.

Son los aspectos más llamativos de los datos de lista de espera facilitados ayer por la Consejería de Sanidad, sustancialmente peores de los que había hace un año entre otras cosas, según indica el departamento que dirige Verónica Casado, porque ha aflorado a 2.780 pacientes en toda la comunidad que figuraban como "no programables" y que han sido incluidos en la lista de espera estructural "con el fin de garantizarles su derecho asistencial".

La lista de espera para una operación aumentó en Zamora en 21 días (de 52 a 73) a finales de 2019 con respecto al año anterior, incremento que se debe casi en exclusiva a los malos datos de Traumatología y Urología. La espera media para una operación de Traumatología en Zamora aumenta de los 71 días a 115 en un año, mientras que en Urología ha aumentado 30 días en doce meses, y pasa de 27 a 57 días.

El resto de los servicios del Complejo Asistencial de Zamora se han mantenido relativamente estables en cuanto a la lista de espera en relación a lo que sucedía un año antes. Así, en Cirugía General y del Aparato Digestivo el tiempo medio de espera es de 44 días, tres más que un año antes; en Dermatología está en 32 días (uno menos); en Ginecología 62 (nueve días menos); en Oftalmología 46 (siete días más); Otorrinolaringología, 56 días (menos 2). La demora media para una operación se sitúa en 73 días, 21 más que hace un año.

Entre los criterios para la programación quirúrgica, además del criterio de antigüedad, se valora la prioridad clínica de la indicación de la intervención, junto a la propia disponibilidad de profesionales y quirúrgicos, con el fin de lograr el mayor rendimiento. En este sentido la prioridad se centra en la atención a procedimientos urgentes y de mayor complejidad asistencial, de manera que las atenciones, especialmente oncológicas y cardiovasculares, se operan en menos de 30 días.

En el conjunto de la comunidad las especialidades de Traumatología (11.629 usuarios), Cirugía General y digestivo (6.957) y Oftalmología son las que acumulan mayor demanda, mientras que las cirugías torácica (87), cardiaca (120) y maxilofacial (292) presentan los registros menos numerosos.

En cuanto a la demora por consultas externas se sitúa en Zamora en un tiempo medio de 66 días. Los servicios con más demora con Oftalmología, con 92 días de media, Traumatología, con 86, Dermatología y Urología con 73, Digestivo, con 72 y Neumología con 70. En el lado opuesto, Hematología y Oncología, que carecen de lista de espera.

En este caso los datos no se pueden comparar con los de hace un año ya que no se empezaron a facilitar hasta que no asumieron las riendas de la Consejería de Sanidad los gestores de Ciudadanos. En todo caso Zamora presenta una buena situación con respecto a la media regional.

Y en pruebas diagnósticas, Zamora presenta una situación mucho más favorable que el conjunto de Castilla y León. Para hacerse un escáner (TAC) la lista de espera está en 31 días (55 de media en la comunidad), para resonancia magnética en 34 días (134 en Castilla y León), para ecografía hay que esperar 60 días (70 en el conjunto de la región) y para una mamografía 17 días (75 en el conjunto regional).