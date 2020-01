La subida de las pensiones se traduce en una inyección de cinco millones en Zamora

Los 48.953 pensionistas de Zamora son los primeros beneficiados por la labor del nuevo Gobierno. El primer Consejo de Ministros, celebrado ayer mismo, sirvió para poner de manifiesto que la subida de las pensiones es una de las "prioridades" del nuevo Ejecutivo, algo que se tradujo en la aprobación de una subida de las pagas del 0,9% para el año que acaba de empezar. Se benefician de esta situación todos los perceptores de una pensión pública de la provincia de Zamora, cerca de 50.000 personas. Teniendo en cuenta que la paga media es de 831,77 euros, la subida media será de 7,48 euros para cada perceptor, una subida con la que se compensa el aumento del coste de la vida del año pasado y el previsto para este año.

Los jubilados, que son los que tienen una pensión más elevada, serán también los que más vean aumentar sus ingresos. De los más de 48.000 pensionistas de la provincia, 30.891 son jubilados, según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Teniendo en cuenta que la pensión de jubilación media en este colectivo es de 936,04 euros, el incremento medio será del 8,42 euros mensuales.

El Gobierno cumple así las promesas que realizó hace unas semanas el Ejecutivo, entonces en funciones y en solitario del PSOE. El Consejo de Ministros explicó que la subida del 0,9% de las pensiones se aplicaría, como así se ha aprobado, con carácter retroactivo al mes de enero, ya mediado. El Gobierno se escudó en los costes y la dificultad de subir en enero un 0,25% las pagas y, cuando lo aprobara el Consejo de Ministros, el 0,65%. Los perceptores de una paga pública verán ahora como aumenta su nómina de diciembre y recibirán, a mayores, una "minipaga" con las cantidades atrasadas, que dependen de la paga de cada uno.

Lo cierto es que esta subida de las pensiones por parte de la Seguridad Social, que es de hecho el principal pagador en la provincia de Zamora, es una buena noticia para la economía zamorana. Esos 7,48 euros de media para cada pensionista zamorano, una cifra que parece bastante baja, se traduce en que los pensionistas de la provincia percibirán, en conjunto, más de 366.000 euros al mes. Una cantidad de dinero muy importante para una provincia pequeña como la zamorana. Llevada esta cifra a las catorce pagas que tienen los pensionistas –doce ordinarias y dos más extraordinarias–, la medida que ayer anunció el primer Consejo de Ministros del primer Gobierno de coalición de la democracia española se traducirá en más de cinco millones de euros que llegarán a la provincia de Zamora, Dinero "contante y sonante" que va a parar directamente a los bolsillos de los zamoranos.

Preguntado por el futuro del sistema de pensiones español el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuntó que de momento no se ha tocado la ley del Ejecutivo de Mariano Rajoy que limitaba la subida de las pagas a un 0,25% en los periodos de más inestabilidad económica. Con todo, la promesa del PSOE y Unidas Podemos durante la campaña electoral, promesa consistente en que las pensiones se actualicen conforme al IPC, sigue en marcha. "De momento no hemos derogado nada, pero tenemos el compromiso de renovar el Pacto de Toledo. Es algo que tenemos que abordar en este marco, hablando con los partidos políticos de la oposición y con los agentes sociales. Ese 0,25% existe todavía, lo que sucede es que nosotros no lo aplicamos a la espera de que haya un escenario mejor para los pensionistas. El plan es actualizar las pensiones conforme al incremento del coste de la vida", conforme al IPC, subrayó el líder del Ejecutivo.

Los pensionistas fueron los únicos "agraciados" del primer Consejo de Ministros del nuevo Ejecutivo. De la reunión, celebrada ayer en el Palacio de la Moncloa, estaban también muy pendientes los trabajadores públicos y los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional, que también han recibido promesas en las últimas semanas. Sin embargo, estos dos colectivos tendrán que esperar noticias. Preguntado por este tema el presidente del Gobierno aseguró que las subidas de sueldo para funcionarios y para los trabajadores que menos cobran "son asuntos que transcienden las ideologías" y que, en base a eso, "se pedirá el apoyo de otras fuerzas políticas" para su aprobación. Con todo, "paso a paso", dijo el presidente sin avanzar más plazos.

Ambas medidas tienen también unos efectos importantes para la provincia de Zamora. Por lo que refiere a los funcionarios, las distintas administraciones tienen un total de 11.000 trabajadores en nómina entre personal estatutario y personal laboral. La subida sería automática para los trabajadores estatales y tendría que ser después negociada en los de otras administraciones. Por último, en lo referente a los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional, alrededor de 20.000 trabajadores estarían afectados por un incremento por ley de sus emolumentos. En este sentido el compromiso del Gobierno es que el salario base alcance los 1.200 euros brutos anuales al final de la legislatura. Las subidas se aprobarían de forma gradual durante los próximos años, según la hoja de ruta prevista.