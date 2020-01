La PAH pide una solución ante el desahucio inminente de una familia en Zamora

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca se ha concentrado esta mañana frente al CEAS de la plaza de San Esteban y frente al Ayuntamiento de Zamora (también en la Junta) para exigir la paralización de un desahucio previsto para la mañana del miércoles, desahucio que afecta a una madre (víctima de violencia de género) y a sus dos hijos, uno de once y otro de dos años.

La PAH asegura que la solución debe partir de las instituciones, que "deben dar una alternativa habitacional a la familia". Según indican las mismas fuentes, el desahucio ya se ha logrado paralizar dos veces pero "no hay más plazos", por lo que urgen una solución a Ayuntamiento y Junta.

La delegada de la Junta en Zamora, Clara San Damián, ha asegurado que la administración regional no puede hacer nada al respecto y ha puesto la pelota en el tejado del Ayuntamiento. "Hasta que no tengamos la valoración de los servicios sociales no podemos adjudicar ninguna vivienda social de la Junta", ha apuntado San Damián, que ha recordado que la familia rechazó en noviembre una vivienda, con sesenta euros al mes de alquiler, en Santibáñez de Vidriales.