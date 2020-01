El tiempo en Zamora: vuelve la alerta amarilla por nieblas muy intensas

Han sido tan solo unos días de calma en los que la niebla y la cencellada parecía que habían dado un respiro a la ciudad, pero parece, teniendo en cuenta las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, que regresan hoy. Y que lo harán además de forma intensa. Tanto que AEMET ha decretado la alerta amarilla durante todo el día por escasa visibilidad. Las temperatura tampoco acompañarán. De hecho, está previsto que el día amanezca con un frío intenso y mínimas de 3 grados bajo cero. Las máximas no superarán los 2 grados debido a la falta de sol durante toda la jornada.

La buena noticia, según las previsiones de AEMET, es que no está previsto la situación se prolongue y las nieblas se mantengan como en semanas anteriores. Así, el lunes el día amanecerá con nubes altas, que no dejarán en principio precipitaciones. Los termómetros no se variarán con respecto al domingo, con mínimas de 2 bajo cero y máximas de 8 grados.

El panorama meteorológico irá cambiado según se desarrolle la semana. Tanto que según las predicciones de AEMET, las lluvias harán acto de presencia a partir del miércoles, una situación que se mantendrá al menos hasta el final de semana. No serán lluvias demasiado intensas, pero que sí que podrán aparecer chubascos débiles en cualquier momento del día.

En lo que a las temperaturas se refiere, desde mediados de semana, y gracias a la desaparición de las nieblas, los termómetros registrarán un ligero aumento, con temperaturas que oscilarán entre los 4 grados de mínima a primera hora de la mañana y los 11 grados centígrados de máxima, que podría llegar a marcar los termómetros tanto el miércoles como el jueves.