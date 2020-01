Tino, el cura cocinero zamorano, renuncia a MasterChef

El cura cocinero no saldrá en el concurso de Masterchef porque finalmente no ha llegado el permiso del administrador diocesano para comprometerse con el famoso programa de cocina. Jordi Cruz, Samanta Vallejo Nágera y Pepe Rodríguez no tendrán al cura destinado en Sayago entre los protagonistas del programa, debido a que no ha podido plasmar su rúbrica en el contrato, lo que le deja definitivamente fuera de los televisivos fogones.

Fuentes de la diócesis consultadas por este diario señalan que la prohibición del administrador diocesano viene motivada porque las exigencias del programa eran incompatibles con su dedicación pastoral a 18 parroquias del entorno de Bermillo de Sayago. Y es que el contrato exigía la presencia del cura en "maratonianas sesiones de grabación" que hacían literalmente imposible que se pudieran acoplar con la necesaria dedicación a los fieles de sus pueblos. "Florentino Pérez ha comprendido las razones y aceptado la decisión de buen grado", indicaron las mismas fuentes consultadas por este diario conocedoras del caso en la diócesis.

La diócesis, precisaron las mismas fuentes no ve con malos ojos la presencia de Florentino Pérez en redes sociales, donde mantiene las cenas de "An cal cura", ni su continua presencia en medios de comunicación ni tampoco su aparición en televisiones nacionales. Sin ir más lejos ayer vinieron a grabar al cura sayagués los equipos del programa de Televisión Española Saber Vivir. De hecho, el sacerdote sigue con su actividad en redes y en medios de comunicación con normalidad.