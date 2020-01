El primer Gobierno de coalición nace con el reto de parar la sangría demográfica

La despoblación es, por lo que refiere a Zamora, el gran reto pendiente del primer Gobierno de coalición de la etapa democrática española. La provincia, junto con otros territorios del país, espera con atención las medidas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda poner sobre la mesa para parar una sangría que en Zamora se ha llevado ya por delante cerca de 30.000 habitantes en lo que va de año.

Si se dan por buenos los mensajes de la campaña electoral del pasado mes de noviembre, mensajes que siempre hay que poner en cuarentena, los zamoranos y los ciudadanos de las provincias de la llamada "España Vaciada" pueden esperar la creación de un ministerio "específico" para la despoblación. Así lo avanzó el entonces candidato a la presidencia del Gobierno por el PSOE en un debate televisado entre los candidatos de los principales partidos. No obstante, ni entonces ni ahora han transcendido más detalles de ese supuesto nuevo ministerio. Ni sus competencias ni mucho menos los nombres que estarían sobre la mesa para luchar contra el imparable "vaciamiento" de la España interior. Habrá que esperar para saber si Pedro Sánchez continúa con su plan de crear un ministerio específico para este fin, algo que se conocerá cuando se anuncie la composición del Consejo de Ministros, algo que se podría conocer en la jornada de hoy.

El diputado socialista por Zamora, Antidio Fagúndez, deja entrever con sus últimas declaraciones que la despoblación jugará un papel importante en el futuro Consejo de Ministros. Para Fagúndez "el compromiso del Gobierno es claro" y asegura que "si Castilla y León y Zamora son los territorios que más población han perdido, también serán los más beneficiados de la labor del futuro Gobierno".

Con todo, a día de hoy no queda más remedio que acudir al documento de Gobierno firmado por PSOE y Unidas Podemos en la última semana del año pasado, en el que constaba el "apoyo decidido a la España Vaciada". Como ya informó este diario, una de las medidas más novedosas era la propuesta de crear unas "oficinas de despoblación" en al menos veinte comarcas rurales que requieran de una intervención urgente. No hay más detalles, pero se antoja complicado que Zamora no forme parte de estas veinte comarcas teniendo en cuenta que es la provincia más afectada por la despoblación en el presente siglo. Estas oficinas tendrán por función "acompañar a las personas o empresas que quieran instalarse en la zona, facilitándoles todos los contactos y la mediación en el proceso".

Para el futuro Gobierno, de nuevo según el documento formalizado entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, será también importante la conexión a Internet de los pueblos menos poblados. Todos los núcleos de población contarán con una velocidad de conexión garantizada de al menos treinta megabits por segundo y de 3G para el 100% de la ciudadanía "a un precio asequible". Además, "garantizaremos redes ultrarrápidas de 100 megabits en las escuelas españolas e incorporaremos el impacto demográfico en la elaboración de leyes, programas e inversiones públicas".

Por lo que refiere a los servicios públicos, la nueva coalición de Gobierno asegura que "consolidaremos un Estado del Bienestar inclusivo con las zonas rurales". Así las cosas, "nos comprometemos a extender el conjunto de los servicios públicos del bienestar a toda la ciudadanía al margen del tamaño, la dispersión o el grado de envejecimiento de su población, desarrollando acciones que favorezcan el arraigo y asentamiento de la población y que garanticen la igualdad de oportunidades efectiva". Se pondrán también en marcha, cuando lo estime conveniente el Consejo de Ministros, "medidas transversales y de apoyo a proyectos de empleo, autoempleo y emprendimiento colectivo en los municipios rurales en riesgo demográfico en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil".