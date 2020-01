Duras críticas por el empleo de animales en la cabalgata de Reyes

Pocos días después de que los Reyes Magos pasasen por Zamora repartiendo regalos, regresa, una vez más, la polémica. Y lo hace de nuevo de mano de Defensa Animal, que ha vuelto a criticar muy duramente tanto al Ayuntamiento de la capital como a la organización por emplear animales durante el desfile.

Camellos, burros, caballos y perros san bernardo han formado parte este año de la comitiva que han acompañado a los magos de Oriente durante su paseo por las calles de la capital. Un hecho que ha indignado a los miembros de esta organización que han hecho público un comunicado el que tildan de "hipócritas y cínicos", no a las "majestades mágicas", sino "a las públicas. Esas majestades", asegura el escrito, que "en julio de 2015 firmaron la Declaración de Zamora libre de circos con animales". El documento asegura además que "es tristísimo que sigamos tratando a los animales como objetos, como burla, como herramienta, como parte de un decorado" y añade que todo se debe a una falta de empatía con hacia el prójimo. Pero "¿cómo vamos a romper una tradición tan necesaria como es hacer desfilar animales para que quede bonito?" se pregunta la organización en el escrito.

Según Defensa Animal de Zamora, las autoridades y los organizadores deben reflexionar sobre lo que supone para estos animales este desfile que no es más que "un paripé navideño", añaden. "Son diez minutos que se traducen (para los animales) en ser transportado, explotado y humillado. (...) Nos resistimos a entender que los animales no son cosas para usar (...) que son seres sintientes". Es por eso, que desde la organización exigen a los políticos que firmaron el pacto para que Zamora fuese una ciudad libre de animales en los circos, que abran los ojos y dejen de tratar a estos "seres sintientes" como "figuras de cartón".

El Ayuntamiento de Zamora, por su parte, de boca del concejal Sergio López, edil encargado del área de Fiestas, ha querido quitar importancia a las acusaciones y ha recordado que un circo y una cabalgata de Reyes son dos escenarios muy distintos, ya que mientras en el primero, en muchas ocasiones, no se cumplen las condiciones mínimas que aseguran que los animales se encuentran en perfectas condiciones, no sucede lo mismo en estos desfiles. De hecho, recuerda, el primer año en el que se decidió que iban a desfilar animales la noche de Reyes, la concejala María Eugenia Casas se desplazó en persona a Valladolid para comprobar que todos los animales se encontraban en perfecto estado y que recibían los cuidados necesarios. "Los animales que desfilan han sido criados en cautividad, no como en los de los circos", ha recordado López, ya que estos espectáculos suelen incluir shows con especies salvajes que necesitan amplios terrenos para desarrollar una vida normal. "Desde el ayuntamiento cada año nos aseguramos", ha recordado, "de que todos los animales que desfilan lo hagan en perfectas condiciones". Incluso se supervisan, asegura el concejal, las instalaciones y remolques donde viven. De hecho, ha añadido López, la cabalgata de este año "ha quedado muy bonita. Tan solo hacía falta ver la cara de ilusión de los niños" para ver que fue un éxito".

Desde la agrupación de folclore La Morana, organizadora del desfile, su presidente, Francisco Iglesias, ha preferido no entrar a valorar las declaraciones de Defensa Animal Zamora, aunque sí ha asegurado que, durante todo el desfile, antes y después, se cuida muchísimo de los animales para que se encuentren en perfectas con condiciones. Si no fuese así, ha recordado, no trabajarían con ellos asociaciones como la de caballistas que este año ha participado en el desfile.