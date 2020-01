El comercio llama a los clientes a generar riqueza local frente a las multinacionales

Diego G. Tabaco

El comercio zamorano apela a la "responsabilidad" de los consumidores ante la temporada de rebajas que, oficialmente, comenzó en la jornada de ayer. Así lo explican desde la Asociación Zamorana de Empresarios del Comercio, Azeco. "No queremos ser victimistas, pero comprar en el comercio de Zamora es un beneficio para todos", explica Ángel Hernández, secretario de la agrupación de comerciantes. "En Zamora no tenemos sector industrial, nuestra economía se basa en sectores terciarios, como el comercio, que son los que generan riqueza. Aquí tiene gran importancia la demanda interna, de ahí la importancia de que se consuma en el comercio local y no en Internet ni en los centros comerciales de otras ciudades", explican las mismas fuentes.

Azeco se posiciona en esta línea en el primer día "oficial" de unas rebajas de invierno cuyo inicio oficioso ha coincidido con la campaña de Navidad. Una situación que es fruto de la liberalización de los periodos de promociones que se aprobó en el año 2013 y contra la que luchan los comerciantes zamoranos. "Nosotros entendemos que este modelo de regulación no es bueno ni para los comerciantes, porque pierden el efecto llamada que era propio de estos periodos de rebajas, ni para los consumidores, que muchas veces no saben si las tiendas tienen descuentos o no. Nosotros apostamos por un modelo regulado en el que el comerciante tenga más certidumbre. Unos periodos, como hace años, regulados de manera concreta para aumentar el consumo".

El escaso efecto llamada de las rebajas se pudo ver ayer en las principales calles comerciales de Zamora. Con la honrosa excepción de algún comercio o de alguna cadena de ropa, lo cierto es que el aspecto en muchas tiendas distaba muy poco del de cualquier día normal. La resaca de las compras navideñas y el hecho de que muchas tiendas adelantaran las promociones han hecho que muchos zamoranos ya hayan realizado en los primeros días del año las compras que antes eran habituales en rebajas. En la falta de aglomeraciones tiene también que ver, dicen desde Azeco, el comercio online.