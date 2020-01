Made in Zamora | Ilustraciones de costumbres típicas en Instagram

Zamora es la ciudad del románico, la del modernismo, la de la muralla, la de la Semana Santa, un lugar tranquilo que cada vez conoce más gente después del tirón que ha dado el turismo. Como todas las capitales de provincia españolas tiene ciertos estereotipos que son conocidos en toda la geografía de la Península Ibérica y por los que se acercan los turistas. Sin embargo, una vez aquí, muchos conocen la otra Zamora, la que hay que ver y, sobre todo, comer y beber.

Esa Zamora que no conocen los de fuera se la saben al dedillo los de aquí y esbozan una sonrisa cada vez que alguien habla de alguna de las costumbres zamoranas por excelencia. ¿Quien no ha pedidos "dos que sí y uno que no"?, ¿quién no ha probado todavía la tortilla con salsa de callos de El Chillón?, ¿quién no pasó mañanas y tardes enteras en Olimpiada, La Mina o El Café de las Artes?

A los exiliados zamoranos no se les olvidan estas costumbres y, además, en seguida son capaces de localizar a otro exiliado cuando escuchan decir mamola, campeche, cuzo, cabezal... "nuestras keywords" como titula una de las ilustraciones que en las últimas horas han nacido en Instagram para servir como nexo de unión de todos los zamoranos dentro y fuera de nuestras fronteras.

@Zamoranosehizoen1h es el perfil de Instagram que decidió contar, de forma visual, las peculiaridades de los zamoranos y lanzarlas al mundo. Detrás de la cuenta se esconde una futura creativa publicitaria zamorana que actualmente reside en Madrid. "Zamora es una ciudad que, aunque nos vayamos de ella, siempre está ahí" explica la autora de las ilustraciones que decidió, después de ver como en las redes sociales se comparten ideas, frases o imágenes con las que el usuario se identifica, que era la mejor manera de enseñar lo más conocido de la ciudad a los que todavía no se han acercado a Zamora.

La idea gustó y mucho y en apenas dos días ya tenía más de 2.000 seguidores pero lo más importante era que era imposible navegar por las "stories" de Instagram sin encontrarse alguna de estas ilustraciones.

"Quería sacar un poco el lado emotivo de la ciudad y que además la diéramos a conocer al mundo" explica la ilustradora quien, en apenas 72 horas de vida de su perfil, ya ha creado más de veinte ilustraciones típicas zamoranas.

Las gastronomía, aunque conocida fuera de las fronteras de Zamora, es uno de los puntos fuertes de esta cuenta que se acuerda de esos sitios a donde todos los zamoranos han acudido alguna vez aunque fuera de aquí no se conozcan tanto. El Chillón y su tortilla, El Café de las Artes y sus patatas fritas, La Mina y esa facilidad para atraer a los estudiantes de los isntitutos cercanos, los cuadrados de El Bayadoliz, los pinchos morunos de "Los Lobos", los bocatas de El Kini o las sopas de ajo son esas delicias poco conocidas fuera de Zamora.

Balborraz, una de las calles más representativas de Zamora, se hace bastante cuesta arriba cuando hay que subirla, por eso La Pili era parada obligatoria para tomar un refrigerio antes de ir a la Plaza Mayor o a Herreros.

El Via Crucis de Herreros, la temperatura excesiva del Amordiskos, la reapertura de Mango, la entrega de las llaves de la ciudad en San Pedro o las pintadas de Ojitos TQ que inundaron la provincia, son algunas de las ilustraciones que se han colado ya en este instagram y en la memoria de los zamoranos.