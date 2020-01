El Lexit tiene poco arraigo en Zamora, pero el sentimiento de discriminación es mayoritario

El sentimiento a favor de una separación de las antiguas provincias del Reino Leonés de la Comunidad de Castilla y León es minoritario en Zamora, según la mayoría de los sondeos, aunque la idea de que es una de las provincias discriminadas de la región está ampliamente difundida entre la población.

Son dos de las ideas que se pueden extraer tras analizar los distintos sondeos de opinión y análisis que se han hecho sobre el particular.

Se sale de esta tónica el último sondeo difundido por Electomanía, una página que se autodefine como de "investigación y análisis político", que cifra en un 59% de la población el apoyo que tendría en Zamora la salida del antiguo Reino de León de la actual comunidad castellano y leonesa. Un apoyo al Lexit que según esta fuente sería mayoritario en León (81%) y Salamanca (56%), rechazado en el conjunto de la comunidad (un 82% de los castellanoleoneses está en contra) y curiosamente también se ve con buenos ojos en el conjunto del país, con un beneplácito del 55% de los españoles a esta idea.

Sin embargo, los resultados del sondeo no dejan de ser muy llamativos, ya que tomando simplemente el realizado por esta misma web hace un año da como resultado que el apoyo al Lexit habría pasado en la provincia del 22% en enero de 2019 al 59% doce meses después. Un salto bastante difícil de justificar desde un punto de vista sociológico.

Peso electoral

Hay además otros datos que hacen pensar que el sentimiento leonés no es mayoritario. Por ejemplo, el peso electoral de las fuerzas leonesistas es prácticamente inexistente: entre el Prepal y Unión del Pueblo Leonés recabaron en torno a 600 votos en toda la provincia, una fuerza que está por debajo de la de partidos como el animalista Pacma. Sólo en la zona más próxima a León, la de Benavente el movimiento político del leonesismo tiene algo más de apoyo, sin dejar de ser casi marginal.

En abril del año recién concluido, 2019, la Asociación Profesional de Sociología de Castilla y León sacaba un estudio sobre el sentimiento de pertenencia a la comunidad, que concluía que en Zamora un 28,81% de los ciudadanos se sienten más castellanos, un 3,39% más leoneses, un 45,76% más castellanoleoneses y un 22% no se siente identificado con ninguna de ellas.

Unos datos diferentes a los que esta misma entidad difundió en 2017 cuando realizó una encuesta sobre la posibilidad de convocar un referéndum de salida de León de la comunidad. Así, un 14,9% de los zamoranos estaría a favor de la salida de León y un 85,1% en contra.

Que los zamoranos no cuestionen el diseño de Castilla y León no significa que se terminen de sentir bien en este "traje" institucional, sobre todo porque existe en toda la comunidad una sensación de que no se trata por igual a todas las provincias. Como recogió el Barómetro 2016 de la Asociación Profesional de Sociología el 99% de los castellanoleoneses piensa que es Valladolid la provincia más beneficiada por la Junta seguida por el 38,8% que piensa que es Burgos. En el lado opuesto el 61,7% de todos los castellanoleoneses piensan que Soria es la provincia peor tratada de la comunidad y el 43,2% opinan que es Zamora, que es la segunda más discriminada.