Una de cada tres farmacias rurales está por debajo del umbral de la rentabilidad

Casi una de cada tres farmacias del entorno rural zamorano son deficitarias. Así se desprende de los datos que maneja el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, elaborado con datos del ejercicio 2018. Las estadísticas muestran que, de las 161 farmacias que tiene la provincia de Zamora, 37 reciben el denominado "Índice corrector de márgenes", una partida económica que se da a las farmacias que no alcanzan determinados índices mínimos de rentabilidad. A nivel general se trata de 23% de las boticas existentes en la provincia. Sin embargo, si se descuentan de esta cifra las farmacias ubicadas en la capital, cerca del treinta por ciento de los negocios están afectados por esta situación, dice el informe.

Los datos de Zamora son evidentemente peores que los de la mayoría de provincias y comunidades autónomas. A nivel nacional, destaca la misma fuente, a 880 farmacias de 16 autonomías se les ha aplicado el Índice corrector de márgenes. De ellas, más del noventa por ciento están ubicadas fuera de las capitales de provincia, lo que habla de la importancia de la despoblación en este fenómeno. Dentro de España, Castilla y León es la autonomía con mayor porcentaje de farmacias poco rentables. No alcanzan los mínimos el catorce por ciento de las boticas de la comunidad. La cifra, aunque alta, es la mitad que en la provincia Zamora.

Los datos del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos indican que de las 161 farmacias zamoranas, treinta están en la ciudad. El resto, 131, están repartidas por los distintos pueblos de la provincia. Con todo, teniendo en cuenta el número de población, los habitantes de los pueblos tienen más farmacias por persona que los de la ciudad. En Zamora capital los habitantes tocan a una farmacia por cada dos mil personas. En el entorno rural hay una botica para cada 800 zamoranos. Sin embargo, no es ningún secreto que la mayoría de los pueblos de la provincia no alcanzan, ni de lejos, esta cifra de habitantes. Por tanto, aunque la estadística diga que los habitantes de los pueblos tienen más farmacias que los de la capital, la realidad es que muchos pueblos no tienen farmacia y que sus habitantes tienen que desplazarse varios kilómetros para acceder a los medicamentos en caso de necesidad.

En España hay en la actualidad 72.500 (317 de ellos en la provincia de Zamora) farmacéuticos colegiados, 1.381 más que en 2016, lo que representa un incremento del 1,9%. Así se desprende de las conclusiones del informe "Estadísticas de Colegiados y Farmacias Comunitarias 2017", elaborado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos con cifras a 31 de diciembre de 2017. El estudio representa una fiel radiografía de la profesión farmacéutica en nuestro país, ya que analiza la situación actual y la evolución de los farmacéuticos colegiados y las farmacias tanto en el ámbito nacional, como en el autonómico y provincial.

Con respecto a la modalidad de ejercicio, de los 72.500 farmacéuticos colegiados, el estudio refleja que el 69,8% - 50.587 colegiados – desarrollan su labor en alguna de las 22.046 oficinas de farmacia, porcentaje que aumenta hasta el 87,4% al considerar únicamente el número de farmacéuticos en activo. Por otra parte, las modalidades de dermofarmacia, alimentación y ortopedia son las siguientes más ejercidas. En cuanto a la situación laboral de los colegiados farmacéuticos, en la actualidad el 80% se encuentra en ejercicio.