El cura cocinero se midió a los aspirantes de Masterchef en el casting de Madrid

Florentino Pérez, el cura de Sayago que aspira a hacerse un hueco en el mundo de la cocina, participó en el casting de Masterchef celebrado en el Hotel NH Ventas de Madrid, prueba celebrada el pasado 27 de diciembre en Madrid, según las publicaciones oficiales en redes sociales del popular concurso televisivo.

"El nivel del #casting es alto y los candidatos a aspirantes están muy concentrados en el @nhhotelses Ventas de Madrid. ¡Suerte a todos!", reza en la publicación de Twitter, donde salen varias fotografías de la prueba, entre ellas una donde se ve al cura zamorano con el delantal de su perfil de Instagram "An cal cura".

Florentino Pérez se presentó a la prueba el pasado diciembre, aunque aún no conoce el resultado, es decir, si ha sido seleccionado o no. En todo caso descarta totalmente la participación en el programa, ya que, según aclaró ayer a este diario, no tiene el permiso del administrador diocesano, requisito sin el cual su presencia en el popular programa televisivo es imposible.

Pasar el casting de la octava edición de Masterchef no es, en todo caso, tarea fácil, ya que fueron cientos de personas las que se presentaron en el hotel madrileño para participar en el casting, y no era la única prueba que se celebraba en España, ya que se convocaron por esas mismas fechas otras por puntos diferentes del país.

El sacerdote Florentino Pérez es conocido en Instagram como @ancalcura, red social que le ha permitido alcanzar cierta popularidad, debido a que retransmite las cenas que comparte con personajes conocidos de la sociedad zamorana de todos los ámbitos, para hablar de todo tipo de temas, no específicamente religiosos.

Todos los martes acerca a algún protagonista, una iniciativa que ha tenido bastante éxito, ya que tiene cerrado ya el nombre de los invitados hasta el mes de febrero. Además de charlar sobre lo divino y lo humano Florentino Pérez aprovecha la plataforma que le ofrecen las nuevas tecnologías para dar a conocer los productos de Sayago, una comarca con alimentos de calidad reconocida.

Eso sí, el salto a la fama que supondría su participación en Masterchef no será posible.