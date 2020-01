Los Reyes Magos, listos para adentrarse en Zamora con su séquito real

Los Reyes Magos de Oriente ya están a punto de aterrizar en Zamora capital. Y para que todos los niños puedan verles de cerca, la cabalgata ya está lista para recorrer las calles de la ciudad mañana. El disparo de cohetes anunciará la llegada de Sus Majestades que, acompañados de los carteros reales, sus astrólogos y sabios, seguirán la la estrella de Belén a su paso por Zamora.

Recorrido

Los diferentes cortejos con sus carros de dulces y la comitiva de heraldos a caballo se dirigirán por la C./ Veterinario Reina, Plaza de Alemania (sin dar vuelta), Avd.VictoFr Gallego, Avd. Tres Cruces, C/ Ama rgura, C/ Santa Teresa, C/ Lope de Vega, Ci Pablo Morillo, Avd. Alfonso IX, U Santa Clara, C/ Benavente, C/ San Torcuato, Plaza de Sagasta, Renova y Plaza Mayor, donde ofrecerán al Niño Jesús oro, incienso y mirra.

Después de recibir las llaves de la ciudad de manos de la corporación municipal, los Magos dirigirán unas palabras a todos los niños y, a base de magia, construirán un castillo de fuegos artificiales antes de comenzar entrega de regalos en todos los hogares de los niños zamoranos.