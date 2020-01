La huida de jóvenes a otros territorios explica la caída del paro del año 2019

El paro se reduce en Zamora al ritmo que le marca la despoblación que sufre la provincia. Esta es la única conclusión que puede sacarse a la vista de los datos con los que el Servicio Público de Empleo Estatal cierra el ejercicio 2019. Siempre según el SEPE Zamora cuenta con 11.007 trabajadores dados de alta como demandantes de empleo en las oficinas del ECYL. Son, en términos interanuales, 841 menos que al término del ejercicio 2018. Una buena noticia de no ser porque este dato, por sí solo, deja un retrato muy incompleto del panorama laboral de la provincia.

Para completar la pintura no queda más que acudir a los datos de afiliados del Instituto Nacional de la Seguridad Social. El INSS dice que Zamora tiene 57.571 afiliados, es decir, trabajadores en activo. La comparación con el año pasado es en este caso negativa y habla de una reducción de 290 personas.

La diferencia entre una y otra cifra es más que evidente. Mientras una parece indicar que el empleo va a mejor, la otra se empeña en dar fe de lo contrario. Sin embargo, en este caso, los datos que deben ser tomados como más fiables son los del Instituto Nacional de la Seguridad Social. La reducción de los cotizantes solo puede explicarse en que, efectivamente, hay menos gente trabajando. Sin embargo, la reducción del paro puede tener otras muchas causas. Puede tratarse de gente que no se apunta al paro por no tener derecho a la prestación, por no confiar en el ECYL para encontrar empleo o, lo más probable, de personas que se han marchado de la provincia en búsqueda de otras oportunidades laborales. Al hacer esto, computan como demandantes de empleo en otras provincias del país.

Por lo referente al mes de diciembre los datos del INSS indican que se ha cerrado un buen periodo para el empleo, algo habitual en el último mes del año por el repunte de la contratación derivado de la campaña navideña en hostelería y comercio. Hay 151 cotizantes más que hace un mes. Aquí los datos del paro son negativos y aparecen "falseados" por la situación de la construcción, que ha visto como aumenta el desempleo en el sector consecuencia de los numerosos puentes y jornadas festivas de convenio en el sector, lo que envía al ECYL a muchos trabajadores del gremio que, seguramente, volverán a incorporarse a sus puestos de trabajo una vez pasadas las fiestas navideñas.

Ya a nivel regional el paro cayó en Castilla y León en 7.491 personas en 2019, hasta cerrar el ejercicio con un total de 139.874 desempleados, con una merma porcentual del 5,08% en la variación interanual que situó a la comunidad a la cabeza de las autonomías, frente a un descenso nacional paralelo del 1,21%, hasta los 3.163.605 parados. Por su parte, el número de desempleados se redujo en la comunidad en el duodécimo mes del año, en relación a noviembre, un 0,78% (1.099 menos), mientras que a nivel nacional el descenso fue del 1,08, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. En este último mes se formalizaron 69.986 contratos en la comunidad, un 7,98% más que un año atrás. Como en Zamora, más del noventa por ciento de los nuevos acuerdos son temporales.