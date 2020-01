Otra manera de educar

Conoció la disciplina positiva hace dos años cuando fue madre. Lo que comenzó como una curiosidad por mejorar su crianza se tornó en un interés que trascendía las etapas vitales que experimentaba junto a su pequeña. Este deseo de aprender ha movido a la zamorana Teresa Núñez Castaño a obtener la certificación oficial de educadora familiar en disciplina positiva, "un pensamiento educativo distinto" que mañana sábado dará a conocer en una charla abierta a madres y padres, a tíos y abuelos y a todas las personas interesadas por la educación en una de las salas polivalentes del Teatro Ramos Carrión, a las que se accede por la calle Alfonso XII, de 11.00 a 13.00 horas.

La educación positiva es "un estudio educativo que promueve una educación basada en la amabilidad, el respeto y la firmeza, que huye de castigos, de gritos y del "porque yo lo digo" que ha habido en la educación tradicional", define la experta, que detalla que un primer paso para llevarla a la práctica reside en que el adulto sea consciente de que "es mucho más fácil enfrentarse a los problemas que surgen con los niños desde la empatía y desde el tenderles la mano".

Núñez pone como ejemplo las rabietas donde los niños evidencian que no tienen todavía autocontrol. "Ellos carecen de mecanismos para volver a la calma y nosotros, con nuestra experiencia y aunque a unos nos cueste más o a otro menos, sabemos lo que hay que hacer para calmarse. Si nosotros le tiramos del brazo o les decimos que ¡ya está bien!, entraremos inevitablemente en una lucha de poder que es eterna". Para afrontar esta situación la zamorana pone como ejemplo que "si una amiga nos dijera que no quiere ir al trabajo porque está harta a su jefe, nos intentaríamos poner en su lugar" y lo mismo insta a hacerlo ante la negativa de asistir al colegio o de abandonar el parque para regresar a casa. "Primero empatizar con la emoción de nuestro hijo, empatizaríamos en su propio sentimiento más que pensando en uno mismo, diciéndole que sabemos que lo está pasando muy bien, pero nos tenemos que ir", explica. Además, Teresa Núñez Castaño remarca que la amabilidad y la firmeza tienen que ir de la mano, pues en solitario la primera generaría "que atenderíamos solo las necesidades del niño" y en el segundo caso, "desarrollaríamos una educación autoritaria".

Entre los beneficios que genera la disciplina positiva Teresa Núñez enumera que "muestra al niño habilidades de vida" y puntualiza que "es un camino". La zamorana indica que si comenzamos a aplicarla con el menor y nunca antes "se ha hecho, sino que se ha optado por el castigo y el grito, seguramente el niño pase por un período de sublevación porque no lo entiende, pero como es una senda a largo plazo. El camino se hará real y el niño querrá transitar el camino que le enseñará cosas. El niño querrá evitar las riñas, pues comprenderá que no hace falta luchar para conseguir las cosas, pues sabe que sus padres le entienden y le comprenden".

Núñez Castaño reconoce que a los padres les supone un esfuerzo asumir este pensamiento "porque a nuestro cerebro de adulto le cuesta mucho cuestionarse y aceptar otras formas. Defendemos lo que hacemos" y apunta que "la disciplina positiva es un cambio de mentalidad, una filosofía y un enfoque distinto que o parte de un interés propio o no funciona".

En cuanto a la convivencia de los niños con distintos planteamientos educativos en su ámbito más cercano, la especialista señala que "resulta un plus porque los niños aprenderán a interaccionar con gentes con diferentes criterios. No todos pensamos igual ni todos actuamos igual" y asegura: "El comportamiento en el día a día es la manera de conocer la disciplina positiva" en el entorno de un menor. Desde el convencimiento de que cada niño es distinto y que "con cada uno funcionan distintas herramientas", la educadora puntualiza que "los padres nos tenemos que parar a pensar en la crianza que no solos nos implica a nosotros sino a toda la tribu".

En el Ramos Carrión la experta combinará charla con dinámicas prácticas "muy amenas y divertidas" para dar a conocer "un pensamiento distinto en educación".