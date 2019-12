La visita al pesebre: la Ruta de Belenes en Zamora

El frío y la niebla tan habituales en estos días no son excusa para salir a la calle y descubrir en familia la amplia oferta de belenes que en estas fechas se ofrecen en varios puntos de la ciudad.

Uno de los más tradicionales y céntricos se encuentra en la iglesia de la Encarnación, en plena plaza de Viriato. La Agrupación Belenista La Morana celebra dos décadas este invierno sin faltar a esta costumbre, siempre apostando por la calidad, tanto de las piezas como del montaje. "Vente a Belén" es el título de este año, donde han recuperado el formato más popular de los nacimientos, el que hace rememorar a todos sus años de infantil Navidad, con la ayuda de cuarenta belenistas de la provincia y tres meses de intenso trabajo a sus espaldas.

Se trata de uno de los montajes más visitados por los zamoranos y visitantes, aprovechando los largos paseos habituales en estas tardes, lo que provoca que sea habitual que haya colas en la plaza para poder entrar a conocer esta recreación del pueblo que vio nacer al Mesías, con una extensión de más de veinte metros. Hasta el 6 de enero se puede visitar en horario de tarde, desde las 17.30 hasta las 21.00 horas.

El paseo por el casco antiguo debe tener también como parada obligada la Catedral, para descubrir el nacimiento instalado por la Asociación de Amigos de la Catedral, que desde hace doce años tiene su propio espacio en el trascoro de la Seo. Inspirado en el clásico belén napolitano, las piezas pertenecen a la colección de la agrupación, que va creciendo año tras año y que en cada edición se sitúan de manera diferente, para darle otro aire con una nueva escenografía.

También hasta el 6 de enero se podrá visitar este belén, en horario de 17.00 a 20.00 horas, mientras que el día 1 y 6 de enero, junto con los domingos, el horario será de 11.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

Los niños disfrutarán sobre todo con el belén instalado en el Museo Etnográfico de Castilla y León –el primero en abrir sus puertas al público antes incluso de las navidades–, puesto que está construido con más de 80.000 piezas de Lego. Es la Asociación Cultural de Aficionados de Lego de España ALE! la que ha hecho posible esta instalación por segunda vez en la capital y que se puede ver entrando por la puerta trasera del museo, en la calle Corral Pintado.

"Se armó el Belén" es el original título de esta muestra que atesora más de un centenar de pequeñas figuras y otros tanto animales que recorren diferentes escenarios del mundo romano y hebreo. Desde domus hasta anfiteatros, murallas o montañas, no faltan ni los Reyes Magos ni la Sagrada Familia, aunque hay que agudizar la vista para no perderse detalle y descubrir algún que otro personaje que no debería estar en esa época ni en esos lugares.

Medio año se ha necesitado para crear este belén formado por 72 módulos, que se podrá visitar hasta el 10 de enero, de martes a domingo, con horario de 10.00 a 14.00 horas por la mañana y de 17.00 a 20.00 horas por la tarde, aunque permanecerá cerrado el 31 de diciembre, el 1 de enero y el 5 de enero por la tarde.

La Navidad napolitana es la protagonista de la instalación en el Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales, diseño también de La Morana y propuesta del Ayuntamiento de Zamora. La Anunciación, la adoración de los pastores o el bullicio de la ciudad se representan perfectamente en formato vertical con figuras de gran tamaño y con una recreación que es visible desde diferentes ángulos.

Este año también se han unido a esta tradición navideña algunas cofradías de Semana Santa, como Nuestra Madre de las Angustias o Jesús Nazareno y asociaciones como La Saleta o El Portal de San Vicente, que muestran los belenes en diversas iglesias de la ciudad, así como particulares como la familia Bernal Iglesias, que abre las puertas de su casa para admirar el denominado "nacimiento de Los Herreros".

Por último, el Seminario de San Atilano demuestra que la afición belenista tiene cantera, a través de los 250 pesebres elaborados por más de una treintena de colegios de la diócesis y que se exponen estos días en el claustro de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.