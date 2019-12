La Policía celebra el índice mínimo de incidencias durante los primeros días festivos

La Policía Municipal se ha felicitado por el índice mínimo de incidencias ocurridas durante la primera ronda de jornadas festivas de estas Navidades. Apenas una serie de quejas por ruidos y otras tantas por vehículos estacionados donde no debían han obligado a actuar a los agentes, que mantuvieron una Nochebuena "tranquila", según ha informado el Ayuntamiento de Zamora. La Policía Nacional, por su parte, sí se vio obligada a acudir a un aviso de mayor entidad durante la madrugada del martes al miércoles, aunque por el momento han preferido no realizar más declaraciones. No obstante, todas las instituciones celebran tanto el civismo a pie de calle como el autocontrol al volante que han permitido saldar esta primera parte de las fiestas navideñas sin conflictos reseñables.

La concejala de Protección al Ciudadano del Ayuntamiento de Zamora, Concha Rosales, ha explicado que ninguno de los avisos que requirieron de la presencia de agentes municipales fueron de gravedad. "Los incidentes han sido mínimos", ha comentado la edil de Izquierda Unida, quien ha calificado como "tranquilísima" la noche del martes al miércoles que coincidía con la celebración de la Nochebuena en la capital zamorana.

Las incidencias que han aparecido en el parte de la Policía Municipal han estado relacionadas, principalmente, con los ruidos tanto en viviendas como en locales de hostelería. No obstante, cabe recordar que este último gremio tiene un horario especial de apertura coincidiendo con las fiestas navideñas, por lo que se les está permitido cerrar más tarde de lo que suele ser habitual en las zonas de bares.

Respecto a otro tipo de incidencias, la Policía Municipal ha asegurado que la grúa ha tenido que emplearse a fondo durante las últimas horas. La ciudad ha crecido por el regreso de zamoranos que residen fuera de la provincia y por ello el aparcamiento escasea. A cuenta de esto, siempre hay quien piensa que puede estacionar donde le venga en gana, aunque no esté permitido, por lo que más de una persona se ha llevado una desagradable sorpresa en la pasada mañana de Navidad. Especialmente grave ha sido la situación en la zona de Los Lobos, según han informado desde el Ayuntamiento de Zamora, donde los vehículos continúan campando a sus anchas a pesar de la reestructuración acarreada por las últimas obras de adecentamiento en este espacio gravemente maltratado.