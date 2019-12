Doce monumentos históricos de Zamora se someterán a restauración en 2020

Una docena de monumentos históricos de la provincia de Zamora se someterá a restauración a lo largo del próximo año 2020. La Junta de Castilla y León quiere adecentar el aspecto de sus iglesias y conventos antes del Año Jacobeo 2021 y por ello ha comenzado a elaborar proyectos en las localidades situadas dentro de las diferentes rutas del Camino de Santiago que atraviesan este territorio. El más ambicioso se corresponde con las ruinas del convento de Santa María de Moreruela, aunque también entrarán en liza murallas como las de Puebla de Sanabria o Villalpando, así como templos eclesiásticos repartidos por toda la geografía. Entre todos los edificios, aparecen cinco Bienes de Interés Cultural y dos inmuebles incluidos en la Lista Roja del Patrimonio por su pésimo estado de conservación.

La Consejería de Cultura y Turismo ha decidido comenzar sus proyectos de rehabilitación del patrimonio en la provincia de Zamora con una serie de iglesias que necesitan de una actuación urgente. Así, por ejemplo, se actuará sobre las ruinas del Santuario de Nuestra Señora del Valle, en San Román del Valle. Este monumento, cuyo expediente de tramitación para la declaración BIC lleva abierto desde 1983, es uno de los que están incluidos en la Lista Roja por considerarse "una ruina endeble y exigua" por parte de la propia Junta. Una situación similar a la de la iglesia de Santo Tomás de Villanueva del Campo, cuyo BIC también espera desde hace casi cuatro décadas y que será restaurada en 2020.

La lista de templos escogidos por la Junta de Castilla y León para su rehabilitación se completa con el retablo de Revellinos de Campos; la iglesia de San Esteban Protomártir de Villamayor de Campos; la armadura y el retablo de la iglesia de San Salvador de Morales de Toro; las pinturas murales de la ermita de Nuestra Señora de Fernandiel en Muga de Sayago; y los conventos de Sancti Spiritus y Santa Sofía en Toro. A ellos hay que añadir dos monumentos no vinculados a la Iglesia como son las murallas de Puebla de Sanabria y de Villalpando, así como la obra de rehabilitación de las ruinas del monasterio de Santa María de Moreruela, enclave fetiche del turismo para la provincia de Zamora.

El documento que servirá de hoja de ruta para el departamento dirigido por Javier Ortega hace especial hincapié en asegurar estructuras, restaurar armaduras, actuar sobre artesonados, remozar retablos y pinturas, así como consolidar ruinas existentes para evitar que caigan en situación de abandono, hecho que ya ocurre con algunos de los monumentos incluidos en esta lista que atañen a la provincia de Zamora. El horizonte del Año Santo Jacobeo 2021 estará muy presente en las restauraciones recogidas para el próximo curso, con el fin de que figuren en el mejor estado posible para un ejercicio clave del último decenio en el Camino de Santiago y que no se repetirá hasta 2027.

Con esta intervención, que en el conjunto de Castilla y León se extiende a 81 bienes patrimoniales, la administración regional pretende ponerse al día con uno de los atractivos más importantes que tiene tanto la provincia de Zamora como la región y que no es otro que el legado histórico, principalmente relacionado con la iglesia, que se mantiene vivo en cada rincón de la comunidad autónoma. La consejería dirigida por Javier Ortega ya ha manifestado que su objetivo principal es sacar adelante todos los expedientes de Bien de Interés Cultural que tiene encima de la mesa –que en Zamora son once desde hace más de cuarenta años– para poder otorgarles, no solo la protección necesaria, sino también las pertinentes partidas presupuestarias que permitan su rehabilitación y la supervivencia, evitando así que caigan en el ostracismo y desaparezcan definitivamente.